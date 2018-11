Daniel Bryan rompe el largo reinado de AJ Styles y le quita el título de WWE

La WWE tiene nuevo campeón, ya que Daniel Bryan se convirtió este martes en el nuevo monarca de SmackDown Live, tras superar en una gran pelea a AJ Styles, quien cedió su cinturón que defendió durante 371 días seguidas.

El hombre dueño del "Yes, Yes, Yes" se volvió "heel" durante la pelea y tras aplicarle un golpe bajo a Styles, conquistó por cuarta vez el campeonato mundial tras volver de una grave lesión y posterior retiro de la mejor lucha libre del mundo.

De esta forma, el líder del Yes Movement recupera la corona contra todos los pronósticos y se enfrentará en el duelo de campeones a Brock Lesnar en el próximo evento Survivor Series, donde el monarca de WWE (Bryan) se medirá con el titular Universal (Lesnar).

Vale mencionar que la pelea entre Styles y Bryan se debió realizar en el evento WWE Crown Jewel en Arabia Saudita, el pasado 30 de octubre. Sin embargo, la pareja de Brie Bella se negó a participar del evento por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

La victoria de Bryan provocó molestias de muchos fanáticos de WWE, quienes esperaban con ansias el choque de AJ Styles (favorito del Universo WWE) y Lesnar, el cual tendrá que esperar para ser materializado.