Sacha Sáez y el presente de la UC: "Quizás hay gente que no valora lo que estamos haciendo"

Universidad Católica llegará a las últimas dos fechas del Campeonato Nacional 2018 con la primera opción de obtener el título y precedida de casi toda una temporada como líder del fútbol chileno. Pero pese a dichos antecedentes, en el plantel de la UC acusan que han tenido que lidiar con una baja valoración hacia su labor en lo que va de año.

"Como que siempre se habla mucho de muchas cosas, del juego, de que no sacamos la ventaja, de que en partidos decisivos no ampliamos la ventaja", expresó el delantero cruzado Sebastián Sáez, agregando que "hemos tenido partidos en que hemos jugado bien y hemos ganado, hemos tenido partidos en que jugamos bien y no ganamos los tres puntos, pero en general como que siempre ha habido una crítica. Estamos tranquilos, no prestamos tanta atención a eso, tratamos de hacer nuestros trabajo y pensando en cerrar el año con el objetivo cumplido".

Por lo mimso, Sacha afirmó que "siendo Católica, todos los partidos tenemos que demostrar, todos los partidos peleamos contra algo, cada partido tenemos que salir a demostrar, quizás no se nos valora, pero eso es puertas afuera, puertas adentro nosotros valoramos mucho el trabajo que venimos haciendo. Somos el equipo más regular del torneo, hemos estado en esta posición durante todo el año, nosotros valoramos mucho y hay mucha gente que nos valora. Quizás hay gente que no valora lo que estamos haciendo, pero no le damos tanta importancia".

En el 1-1 ante Antofagasta en el norte, Sacha Sáez se sacó la mufa jugando por la UC / Foto: Photosport

Por otro lado, el atacante argentino asumió su deuda goleadora en la UC, pese a que marcó en la última presentación de la Franja (el 1-1 ante Antofagasta en el norte). "Conforme no estoy. Los goles que me tocó convertir sirvieron para que el equipo sume puntos, que eso es lo más importante, pero que podría haber dado algo más en algunos partidos o que podría haber convertido, sí".

"Podría haber convertido más, tuve algunas situaciones, pero hay que seguir trabajando, los delanteros somos así, hay veces que nos agarran las rachas negativas y por suerte en el último partido la pude romper y sirvió para que el equipo sumara un punto. Creo que puedo dar un poco más, siempre se puede dar un poco más y por eso entreno cada día para tratar de no fallar en las ocasiones que tenga", complementó el delantero que lleva 5 goles en 13 partidos disputados por Católica.