Gorosito dispara en la lucha por el título entre la UC y la U: "Ojalá no se repita la vergüenza de 1994"

El histórico ex volante de Universidad Católica, Néstor Raúl Gorosito, se refirió a la definición del título del Campeonato Nacional 2018 entre la UC y Universidad de Chile, que asoma apasionante.

El argentino recordó lo ocurrido en 1994 cuando, según su apreciación, la UC fue perjudicada en su lucha por la corona ante la U, diciendo que lo ocurrido en ese año fue una "vergüenza".

"Fuimos perjudicados por el arbitraje, por los guardalíneas durante todo el torneo. Y termina en el partido que me expulsan a mí (en el clásico universitario), que nos hacen un gol en off-side que era vergonzoso", dijo Gorosito en radio Cooperativa.

En esa línea, el ex San Lorenzo expresó "después lo coronaron en el partido en Cobresal, donde el 'Fito' Ovalle había hecho el gol y después cobran un penal escandaloso, y eso ya estaba armado, y en los años que estuve como jugador de fútbol nunca viví algo así".

Además, fue más allá y sentenció que "quedan dos partidos. No creo que haya fallos que favorezcan o perjudiquen a uno u otro. No sabría decirte si lo hacen de nuevo, pero el 94 fue una vergüenza y ojalá no se repita".

Finalmente, habló del actual equipo y de Beñat San José, indicando que "no lo conozco pero parece un muchacho serio, trabajador, pero cuando uno es jugador necesita que el DT haya vivido lo que está sintiendo en esos momentos, así se puede transmitir seguridad y en este caso convencer al equipo de que ha sido el mejor y que depende de lo que haga el jugador de la UC para ser campeón".