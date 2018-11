La Premier League se une a la tecnología y usará el VAR desde la próxima temporada

El videoarbitraje (VAR) tendrá su debut en la Premier League inglesa desde la próxima temporada, sumándose a la tendencia internacional de utilizar la tecnología para las jugadas polémicas.

La máxima división del fútbol inglés se había resistido a introducir el VAR, pese a que la tecnología se usa en otras ligas de renombre, como las de España e Italia, y por la FIFA en la última Copa del Mundo Rusia 2018.

Los 20 clubes de la Premier aprobaron el uso del VAR en una reunión el jueves. La decisión aún depende de la aprobación de los responsables de las reglas del fútbol.

También el jueves, los organizadores de la Copa de Asia anunciaron que el videarbitraje será empleado en el torneo que se disputará entre el 5 de enero y el 1 de febrero, a partir de los cuartos de final. Los árbitros podrán recurrir al VAR en siete partidos en Dubai, Al Ain y Abu Dhabi.

Premier League clubs have agreed in principle to introduce Video Assistant Referees (VAR) to the competition in the 2019/20 season

— Premier League (@premierleague) November 15, 2018