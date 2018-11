Rueda dispara contra sus críticos: "Según muchos me cagué, soy incoherente y cambié el verso. Yo los necesito a todos"

Reinaldo Rueda dio una extensa conferencia de prensa, que duró más de una hora en Juan Pinto Durán, y en la cual habló de todos los temas donde en varias ocasiones se mostró muy molesto.

El entrenador de la Selección chilena, que en el inicio de la rueda de prensa incluso le pidió a los periodistas conocer las preguntas que le iban a formular, soltó toda su artilleria para responder de diversos temas, especialmente del tema del recambio y la convocatoria de los veteranos como Esteban Paredes, Jean Beausejour y Johnny Herrera.

"He cometido el peor sacrilegio al llamar a Paredes, Herrera, Beausejour. Para muchos periodistas me cagué, soy incoherente y cambié el verso. Desde el primer momento dije que los necesitaba a todos, que los experimentados serían fundamentales", dijo Rueda con mucha molestia.

En esa línea, el colombiano tiró: "El trabajo se está realizando con mucho profesionalismo y respeto, pero las redes sociales son como una pistola, cuando mandas un mensaje eso no tiene reversa, dañas a quien sea, impacta mucho. Es válido que hay que generar polémica, pero también está la otra parte social. Fastidia bastante".

Y siguió diciendo: "Reemplázame a Beausejour, dicen que es facilito, pero quién es el lateral izquierdo del líder: Magnasco (es derecho). En la U juega Matías Rodríguez y es argentino. No es fácil. "¿Saben la lucha que ha tenido Aránguiz? se lesionó y volvió a jugar recién".

Publimetro Chile El "karma" por el que Reinaldo Rueda decidió llamar a Esteban Paredes a la Roja El colombiano explicó los motivos por los que citó al veterano goleador de Colo Colo. "Hoy está bendecido, hace goles hasta con los ojos cerrados", destacó.

También habló de una opción de volver a su país para dirigir a Colombia, pero Rueda explicó tajantemente: "Esas son solo especulaciones".

Además, sobre la ausencia de Eduardo Vargas fue duro y al ser consultado varias veces sólo dijo: "El caso de Vargas está cerrado. Le estamos dando la oportunidad a otros jugadores como Nicolás Castillo, Diego Rubio, Esteban Paredes que está en un gran nivel y lo de Edu Vargas está cerrado y no merece ningún comentario. Es un caso cerrado".

Y de su opción sobre lo ocurra en las futuras elecciones de la ANFP, dijo que "he sido muy claro, mientras no exista una decisión acá, mi propósito es seguir y que garantía nos ofrecen a nosotros como cuerpo técnico para trabajar con la tranquilidad como lo ha realizado este directorio. Si el nuevo directorio quiere traer a otro director, bienvenido. Nosotros como entrenador lo único seguro que tenemos es la maleta en la puerta, ya sea porque nos saca un resultado o un directorio, sabemos que mi posición es codiciada y cuestionada, estamos expuestos".

"No soy quien para criticar a determinado directivo. No hablemos sobre especulaciones, hablemos sobre realidades, quien será electo y qué quiere para el fútbol chileno. A mi me trajo Chile, la Selección, los jugadores, un hombre de fútbol como don Arturo, eso me motivó venir a Chile", añadió, consultado por las denuncias contra Sebastián Moreno.

Más palabras de Rueda:

Los numerosos jugadores que ha convocado: Hay jugadores que se ganaron la convocatoria en la primera nómina pero después no pudieron estar. He llamado a 73 jugadores y aún no encuentro el equipo. En las Clasificatorias se mantiene una base de 12 jugadores que se repiten.

Elecciones de la ANFP: No participo de ese tema.

Arturo Vidal: Es un jugador que en la Selección se transforma, juega al cien por ciento y llegar a un club después de una cirugía, sin reposo y jugar de a poco le cuesta trabajo. Creo que lo está haciendo bien e incluso, nosotros hemos corrido el riesgo de que juegue más minutos de lo que está programado. La dinámica con Arturo (Vidal) ha sido esa y espero que pueda ser importante en Barcelona.

El presente de Sánchez: Esperamos que Alexis pueda consolidarse y que eso nos traiga un beneficio a nosotros.

Críticas sobre Sagal y Fernandes: La dinámica del fútbol ahora pide otras funciones y tanto Sagal como Junior en sus clubes juegan en esa posición (por las bandas). Tienen que verlos jugar en sus equipos, ver a Cristiano Ronaldo o Neymar, bajando y haciendo línea de cinco. Hoy en día todos los jugadores cumplen doble función. Sagal y Junior hacen lo mismo que en sus clubes en la Selección, mientras yo esté aquí serán titulares, hay que hacer una revisión de la campaña destructiva que se hace.

Dudas por el recambio: A Roco, Maripán, Sagal o Bolados no los quieren porque no son parte de la generación dorada, pero debemos construir a este equipo y que se consolide. Le falta el cariño, ganarse el cariño en la cancha con goles, debemos tener mucha paciencia. Ustedes hablan de la generación dorada y hemos tenido muchos ejemplos en Sudamérica y potencias del mundo que les ha costado consolidar una nueva generación. Tenemos que construir ese equipo, que se consolide y que se dé esa mezcla entre los jugadores experimentados y es cosa que en la competencia lo podamos demostrar y en eso está la clave.

Óscar Opazo: Lo suyo es muy positivo. Ha hecho un gran semestre y con la bondad de ser polivalente, con una generosidad extraordinaria.

Los jóvenes: Le digo a Vegas que mire movimientos que hace Isla, lo mismo a Castillo con Paredes. No es fácil a los 38 años encerrarse en Juan Pinto Durán. Esteban lo hace con gusto y está disfrutando. Que nos aporten esa savia de los años y la alegría con la que entrenan.

Andrés Vilches: Él es centrodelantero. Me gustan sus características técnicas, pero es bueno saber que aporta a su equipo pese a que juega en otro puesto.

Marcelo Díaz: No lo tenía considerado para esta convocatoria y en este momento no considero que sea importante para nosotros. Es un jugador que tiene buenas condiciones técnicas, el gran Marcelo de la U de la clasificación en la Copa es sensacional, pero ahora hay otros jugadores que como Diego Valdés que pueden tener las mismas características que Marcelo.

Reinaldo Rueda detiene la conferencia de prensa y rompe el protocolo, pidiéndole a los periodistas que muestren sus preguntas antes de formularlas @ElGraficoChile pic.twitter.com/UmIicKDd2q — DiegoEspinozaChacoff (@diego_espinoza) November 15, 2018

Revive la conferencia de Reinaldo Rueda antes de Chile-Costa Rica: