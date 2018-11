Thiem barre a Nishikori, clasifica a Anderson y le da esperanza a Federer en las Finales de la ATP

El austríaco Dominic Thiem venció al japonés Kei Nishikori, y dejó al rojo vivo la definición del grupo Lleyton Hewitt de las Finales de la ATP que se juegan el O2 Arena de Londres.

El número ocho del mundo derrotó por 6-1 y 6-4 al nipón y se alzó con su primera victoria en el certamen, manteniendo vivas sus escasas opciones de clasificar a la siguiente ronda, dependiendo del resultado entre el sudafricano Kevin Anderson y el suizo Roger Federer, que juegan más tarde.

Al ganar Thiem el primer set en 41 minutos, Anderson logró la clasificación automática a semifinales por primera vez. Ahora, ante el suizo va a decidir quién es primero de la zona. Eso sí, en caso de ganar, podría provocar una carambola que clasifique a cualquiera de los tres jugadores restantes.

De momento, Federer figura tiene marca de 1-1, Nishikori con 1-2 y Thiem también con 1-2. Si Anderson gana a Federer en dos sets, se producirá un triple empate que se resolvería por el porcentaje de juegos ganados de los tres jugadores entre sí.

Al suizo le bastaría con ganar un set y así logrará la ventaja en el desempate entre él y el africano. En caso de ganar, el helvético será el primero del grupo y Anderson segundo.

