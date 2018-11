Esteban Paredes vuelve a hacer historia: es el jugador de campo más viejo en defender a la Roja

Esteban Paredes vuelve a hacer historia en el fútbol chileno. Ya está en los libros más gloriosos del gol en nuestro torneo y también en los de Colo Colo, y ahora sumó uno en la Selección chilena.

Al haber jugado por Chile en el amistoso de este viernes ante Costa Rica, Paredes se convirtió en el jugador de campo de mayor edad en haber jugado un partido por la Roja. Lo hizo con 38 años.

Paredes con 38 años, tres meses y 23 días, superó la marca del defensor Leonel Herrera, quien lo hizo con 37 años. Sólo lo superan dos arqueros: Nelson Tapia y Mario Osbén, ambos con 38 años.

Mientras que Johnny Herrera, con 37 años, se puso cuarto en la lista, siendo superado solo por estos tres nombres con su actuación ante los ticos.

"Es un gran orgullo tenerlo con nosotros. Consideré llamarlo porque no va a jugar con su club. Es el goleador en Chile y sería un karma que un seleccionador no haga una distinción. Está bendecido por Dios, hace goles hasta con los ojos cerrados", dijo Reinaldo Rueda sobre Paredes, pese a que en un principio dijo que no llamaría.

El Tanque rompió otro récord.