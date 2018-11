Junior Fernandes volvió a reprobar en la Roja y fue el más pifiado en Rancagua

El técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, ofreció una controvertida conferencia de prensa en la previa al encuentro amistoso con Costa Rica, disputado este viernes en El Teniente de Rancagua. En ella, el DT explicó con apoyo audiovisual y estadísticas las decisiones de sus nóminas y también las que toma en cancha.

Una de las frases más polémicas en la exposición del seleccionador nacional tuvo relación con Ángelo Sagal y Junior Fernandes, quienes eran los más cuestionados de sus citaciones y más aún pensando que tenían puesto de titular en la Roja. Sin embargo, pese a las críticas, el técnico salió a defenderlos con uñas y dientes señalando que mientras él esté en la banca "siempre serán titulares".

Pese a eso, para el encuentro ante los Ticos, Rueda tuvo que decidirse entre ambos y el escogido fue Fernandes. El delantero del Alanyaspor de Turquía entrenó como titular durante los últimos días en Juan Pinto Durán y por eso dejó en la banca al jugador de Pachuca, quien había jugado desde el inicio en todos los partidos amistosos de la era Rueda en Chile.

Publimetro Chile Ángelo Sagal perdió la titularidad por primera vez en la era de Rueda en la Roja El delantero del Pachuca se perfilaba como parte del once inicial, pero finalmente la delantera estará conforma por Alexis Sánchez, Esteban Paredes y Junior Fernandes.

Aunque Fernandes le ganó el "gallito" a Sagal, la actuación del jugador formado en Cobreloa estuvo lejos de convencer al entrenador de la Roja y a la gente presente en el estadio El Teniente de Rancagua. Pifiado desde que se anunció su nombre en el once titular, Junior sintió la presión de sus antiguas malas actuaciones y nunca pudo acomodarse en cancha.

Prueba de lo anterior fue su incomodidad jugando por la banda derecha. Nunca pudo conectar un balón según lo entrenado durante la semana en Pinto Durán, no pudo concretar los contragolpes que lideraba Chile y con nuevas bicicletas demostró que no está bien aceitado para la Roja. Tanto así que se vio desconectado y muchas veces apareció por izquierda, pese a que tenía que crear juego por la otra orilla. Otra prueba que Junior Fernandes no supera y que le costó ser reemplazado en el entretiempo.

Sagal intrascendente

Necesitado para dar vuelta el marcador 0 a 3 que favorecía a los Ticos, Rueda mandó a su "regalón" Sagal a la cancha para aumentar el volumen ofensivo. Acompañado de Alexis Sánchez por la izquierda, eso sí, el futbolista del Pachuca mexicano perdió toda la trascendencia ante el protagonismo natural del tocopillano.

Aunque en los minutos finales del partido, Alexis se centralizó para que Sagal se abriera en la cancha, el ex Huachipato no pudo ser la opción que necesitaba Chile y de las pocas veces que sus compañeros confiaron en él, falló.

Rueda pierde ante Costa Rica y también pierde terreno en base a sus experimentos en el ataque de la Roja durante este 2018.