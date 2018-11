Uno a uno de Chile ante Costa Rica: Un desastre que recordó los peores tiempos de la Selección

Revisa el rendimiento de los jugadores de la Selección de Chile en el amistoso ante Costa Rica en el estadio El Teniente de Rancagua, en una pobre presentación de los dirigidos por Reinaldo Rueda, que terminó con una derrota por 3-2.

Johnny Herrera: Noche amarga para el meta, que prácticamente no trabajo, pero tuvo que ir a buscar la pelota tres veces dentro de su arco. No estuvo bien en los centros de los dos primeros tantos y en el tercero no tuvo nada que hacer. Evitó un gol en el primer tiempo con una gran intervención.

Mauricio Isla: Pobre partido del Huaso, que empezó de lateral derecho y terminó de una especie de puntero por la misma banda. En ambas funciones no fue solución y se vio muy confundido, lejos de sus mejores actuaciones.

Enzo Roco: De flojo partido, no dio seguridad, se vio lento en sus intervenciones, perdió por arriba en el primer gol tico y además salió lesionado. Una noche para el olvido.

Guillermo Maripán: Tampoco tuvo su mejor partido, retrocedió bastante con relación a los otros duelos de la era Rueda. Muy lento, dio poca garantía en el fondo y además su juego con los pies estuvo muy al debe.

Sebastián Vegas: El zurdo recibió la oportunidad de Rueda por la banda izquierda y tampoco fue solución. Le costó mucho en la fase ofensiva, pese a que marcó un gol tras un rebote, y tampoco dio soluciones por el carril en lo defensivo.

Gary Medel: Muy lejos de su nivel, que lo elevó a la altura de héroe nacional. Hoy se ve lento, sin chispa, muy peleado con el balón y un poco desorientado. Partió como volante central y se vio incomodo, después pasó como defensa tras la lesión de Roco y exhibió muchos ripios para cubrir largos espacios, al contrario de lo que ocurría en su mejor momento. Preocupante.

Erick Pulgar: Partía como titular, tras su gran partido ante México en el último amistoso, pero defraudó. El hombre del Bologna de Italia se vio perdido, como todo el equipo, y cayó en el desorden general. No se entendió con Medel y Vidal, para peor terminó reemplazado.

Arturo Vidal: Siempre intentó, pero no siempre pudo concretar. Se le ve muy incomodo jugando como "enganche", no es su posición y se le nota mucho. Igual buscó, quiso crear, pero no tuvo compañía de sus compañeros. Uno de los partidos más bajos que se le recuerden en la Roja.

Junior Fernandes: Otra oportunidad perdida para el delantero. Ingresó como titular, pero no aportó nada en la cancha. Lejos, el más bajo del equipo, Rueda lo había apoyado en conferencia de prensa, pero claramente no le respondió.

Esteban Paredes: El Tanque demostró que no pasa por su mejor forma. El atacante se vio mal con la pelota, cuando la recibió, y no pudo crearse ocasiones de gol. Cayó presa del pobre juego del equipo y terminó reemplazado.

Alexis Sánchez: El Niño Maravilla volvió a estar ausente en la Roja. Al ver que el equipo no funcionaba, quiso ponerse la mochila de salvador y claramente no lo fue, lejos de su mejor forma, muy errático, no fue colectivo ni tampoco pudo solucionar los problemas por su cuenta. Falló un penal pateándolo muy mal y luego marcó el descuento que lo llevó a 40 goles con la Roja, pero eso no sirve para aprobarlo.

Lorenzo Reyes (39'): Ingresó por el lesionado Roco y estuvo en la zona media, cayendo presa del desorden del equipo de Rueda. Poco claro con el balón, le costó generar la primera salida que le pide su posición y no entró en la sintonía fina del equipo.

Oscar Opazo (46'): Debutó en la era Rueda, reemplazando a Junior y la verdad es que no fue mayor aporte como lateral. Terminó chocando con Isla, sin saber quién jugaba de lateral y quién de puntero, para peor estuvo mal en la marca del tercer gol.

Nicolás Castillo (65'): Entró por Paredes y en los pocos minutos que estuvo hizo mucho más que el de Colo Colo, sin embargo no alcanza para aprobarlo, porque tampoco fue mayor solución. Tuvo un par de remates que provocaron peligro, pero no llegó al gol.

Angelo Sagal (75'): Ingresó en el segundo tiempo por Isla y prácticamente no fue factor.

Marcos Bolados (75'): Rueda lo introdujo sobre el final por Pulgar, pero tampoco pudo cambiar la historia.