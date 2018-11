Mago Jiménez y el título de Palestino: "Si me lo decían no lo creía, pero esto es para un país que sufre"

El capitán de Palestino, Luis Jiménez, manifestó su alegría por titularse campeones de la Copa Chile este sábado ante Audax Italiano y luego de pocos meses desde su regreso al fútbol chileno. El ex mediocampista de Inter de Milán dijo no creer lo que estaba viviendo y le dedicó el título a la gente de Palestina.

"Cuando llegué, evidentemente hubiese querido festejar, pero si me lo decían no lo hubiera creído. Hace 40 años que no salíamos campeones, pero no sólo por nosotros sino que afuera está un país que sufre así que felices por dedicárselos", aseguró Jiménez a la transmisión oficial del CDF.

"Déjennos disfrutar un poco y a partir de lunes nos metemos con todo en el campeonato", agregó el Mago luego de ser consultado por el difícil escenario que tienen por no descender en el torneo local.

Por último, Jiménez relató lo que sintió tras su golazo que cerró el partido 3 a 2 a su favor, señalando que "estaba feliz y la verdad es que no es que quería hacer gol a como dé lugar, pero lo importante era ganar hoy día, la fuerza de nosotros es que somos un club con un grupo espectacular y esa es nuestra consigna".