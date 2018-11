Mauricio Isla y la derrota ante Costa Rica: "La crítica va a estar siempre, tienen todo el derecho"

Las caras largas abundaron en el camarín de la selección chilena tras la derrota por 3 a 2 ante Costa Rica, en duelo disputado este viernes en el estadio El Teniente de Rancagua. Por lo mismo, tras el encuentro, fueron pocos los que alzaron la voz y uno de ellos fue el lateral derecho Mauricio Isla, quien no tuvo problemas en realizar una autocrítica por el nivel que exhibieron en la sexta región.

"Ellos defendieron bien con una línea de cinco, jugaron al contraataque, y nosotros en el camarín sabemos que no hicimos un buen partido. Para ganar debemos jugar bien, con intensidad y sabemos que no pudimos darle una alegría al publico, pero agradecemos por el apoyo", dijo el Huaso tras el compromiso.

"Nosotros nos dijimos a la cara que no fue un partido bueno. Vamos a trabajar para llegar de la mejor forma (al próximo amistoso, el martes ante Honduras en Temuco) y demostrar lo que queríamos. Nosotros sabemos que el partido que hicimos no fue bueno. El partido contra México fue bueno y eso queríamos mostrar, pero no lo hicimos", agregó.

Sobre el juego del equipo y la derrota sostuvo que "nosotros somos claros que no fuimos al Mundial, tenemos una pena tremenda al igual que el pueblo chileno, han cambiado jugadores, faltan algunos, pero la decisión la tiene el entrenador. Debemos trabajar con lo que tenemos y con eso queremos lograr lo mejor".

Ante las críticas que han surgido contra la Roja por el nivel de juego, Isla indicó que "la crítica va a estar siempre, ustedes los periodistas y los hinchas tienen derecho a criticar. Cuando se gana van a decir cosas buenas y cuando se pierde tenemos que aceptar las criticas y nosotros en el camarín sabemos que no hicimos un buen partido".

Otro de los temas que abordó fue el cuestionamiento al entrenador Reinaldo Rueda y sostuvo que "criticar al entrenador siempre es fácil, nosotros nos criticamos entre nosotros mismos. Lo que queremos es tratar de llegar a jugar como antes, con regularidad y una misma intensidad. A veces perdíamos, pero lo hacíamos de otra manera. Si empatábamos no íbamos a quedar contentos porque no jugamos bien".

Por último, el Huaso Isla sostuvo que "nosotros no tenemos que apurarnos en tratar de llegar lo que fue la Copa América, es difícil, somos diferente. Tenemos que aceptarlo y trabajar el doble para lograr lo que ustedes y nosotros queremos, que es volver a demostrar lo lindo que es el fútbol".

Ahora, la Roja enfrentará el próximo martes 20 de noviembre a Honduras en el Germán Becker, a contar de las 21:15 horas.