Marcelo Díaz piensa en la U todos los días: "Siempre voy a estar pensando en volver algún día a casa"

Marcelo Díaz siempre ha profesado su amor por la U. Salió de las inferiores y vivió el punto más alto en la historia del Chuncho: la época de Sampaoli que obtuvo un tricampeonato (Apertura 2011, Clausura 2011 y Apertura 2012) y una Copa Sudamericana en 2011. Por lo mismo, el volante es un valor autorizado para hablar del elenco laico, al cual siempre quiere volver.

"La U es un reto siempre. Ahora, mañana, el próximo año… cuando venga. Lo siento como mi casa. Soy muy fanático del club, siempre voy a estar pensando en volver algún día a casa", dijo el nativo de Padre Hurtado, al sitio goal.com.

Díaz actualmente es figura clave en Racing de Avellaneda, aunque no está siendo considerado por el entrenador de la Roja, Reinaldo Rueda. Tema que el popular Carepato desvía, para hablar nuevamente del Romántico Viajero.

"Afortunadamente tengo muy buena relación con todos ahí (en la U), con el presidente (Carlos Heller) sobre todo. Y me dice que las puertas están abiertas. Están abiertas ahora, pero tú no sabes si lo estarán mañana. Y que estén abiertas no depende de mí, depende de ellos, de cuál es el plan de trabajo que tengan, si uno puede entrar en su metodología", argumentó el jugador.

Figura

Sobre su actual posición en la tienda de Avellaneda, donde están punteros, Díaz dijo que "Tengo claro que puse la vara alta y por lo mismo no me puedo bajar de ahí, porque realmente soy ese jugador que han visto acá en Racing y lo mejor es que lo estoy demostrando. Yo sé que no puedo bajar el nivel en ningún momento porque si no se vienen las críticas. Y yo soy muy autocrítico también", cerró.

Actualmente el chileno se recupera de una operación a los meniscos de su rodilla izquierda, por lo que su regreso a las canchas se produciría recién el próximo año.