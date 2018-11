Pinilla tras juicio contra Azul Azul: "Estamos muy confiados en que las cosas van a salir como esperamos"

Una larga jornada se vivió este martes en el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, en la primera audiencia del juicio que tiene enfrentado a Mauricio Pinilla con Azul Azul por el "despido injustificado" que acusa haber sufrido el delantero de 34 años de la Universidad de Chile.

Tras más de siete horas en las que se presentaron las pruebas y testigos, el futbolista remarcó su confianza en que su demanda contra la concesionaria que preside Carlos Heller culminará con éxito. Cabe destacar que el veredicto de la Justicia se determinará el próximo 30 de noviembre.

"La verdad es que fue bastante cansador y bastante largo. Pero estamos muy confiados en que las cosas van a salir como esperamos. Creo que siempre hemos actuado de buena fe pero lamentablemente terminamos en algo donde nadie quería estar. Estamos muy contentos y seguimos con la humildad de siempre", expresó Pinilla.

En la misma línea se manifestó el abogado del ex Cagliari, Alejandro Cariz. "Estamos conformes. Quedó claro que el 28 y 29 de julio hubo una negociación que no se cerró. Se rechazaron las propuestas y Mauricio estaba en todo su derecho de decir que no, que no se iba a Colón de Santa Fe", sostuvo.

Sobre las tratativas con Colón de Argentina, Cariz explicó que "llegamos a un acuerdo verbal y creyeron que sólo por eso tenía que irse a Argentina". Por lo dicho, subrayó que "lo que está claro es que tanto los testigos de ellos como los nuestros declararon que había un problema con los impuestos y las remuneraciones".

Desde Azul Azul, el abogado José Lazo también manifestó optimismo. "Quedó claro que Mauricio trajo una oferta, la negoció y firmó un contrato", dijo el profesional, agregando que "no se discute si se transfirieron su derechos. Lo que se discute es si esa firma de contrato puso fin a su contrato de trabajo. Eso es lo que tiene que resolver la Justicia".

Finalmente, Lazo planteó que "si Mauricio no estaba de acuerdo, podría no haber firmado ningún papel, pero lo firmó. Llegó a un acuerdo con Colón, y si tiene un desacuerdo con Colón o cambiaron las condiciones, que les reclame a ellos".