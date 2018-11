Marcelo Espina descarta a Diego Cocca como opción para reemplazar a Héctor Tapia en Colo Colo

Colo Colo aún tiene dos importantes partidos por delante para conseguir la única misión que les queda en 2018: clasificar a la Copa Sudamericana. El primero de estos encuentros se jugará este sábado con su visita a Huachipato, rival directo en la lucha por acceder a un torneo continental, para luego cerrar el torneo recibiendo a Universidad de Concepción en el Monumental.

Estos dos partidos, además de la importancia que tendrán para los albos, significarán el fin del ciclo de Héctor Tapia como técnico, quien termina su contrato a fin de año y no será renovado por los malos resultados obtenidos en el Campeonato Nacional. Ante la inminente salida del DT, la que aún no está confirmada, los candidatos empezaron a rondar rápidamente en el Monumental y un nombre que sonó con fuerza fue el de Diego Cocca, campeón con Racing en 2014.

Sin embargo, Marcelo Espina, gerente deportivo de Blanco y Negro, salió a desmentir esta opción: "generamos una secretaría técnica donde estamos siguiendo de 80 a 100 jugadores. También estamos siguiendo a entrenadores jóvenes y en esa lista no está Diego Cocca" .

Además, sobre posibles reuniones o acercamientos con candidatos, el Cabezón fue claro que todo lo conversará una vez que termine el Campeonato Nacional: "como política del club y también mía, no hablé, no voy a hablar, y no me voy a juntar con nadie mientras tengamos un entrenador".