NBA: LeBron James volvió a Cleveland con los Lakers en una noche donde estuvo intratable

LeBron James regresó a Cleveland y fue la gran figura de Los Ángeles Lakers que venció a domicilio a los Cavaliers por 105-109, y donde el alero logró doble-doble de 32 puntos y 14 rebotes en 36 minutos de juego.



James, que regresó al Quick Loans Arena de Cleveland fue vitoreado como héroe y recibió un homenaje en el entretiempo, aunque se convirtió en el gran enemigo al convertirse en la figura del ataque de los Lakers.



En los Lakers (10-7), quienes marchan terceros en la División Pacífico y llegaron a su segunda victoria seguida, Lonzo Ball sumó 15 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias y Brandon Ingram aportó 14 puntos más.



Los Cavaliers, que siguen sin levantar cabeza pese al relevo de entrenador y acumulan una marca de 2-14, tuvieron el liderazgo de Cedi Osman, con 21 puntos y 7 rebotes, el reserva Jordan Clarkson logró 20 y Tristan Thompson firmó un doble-doble de 14 tantos y 15 rebotes.

LeBron James leads the way for the @Lakers in his return to Cleveland, recording 32 PTS, 14 REB, 7 AST en route to the W! #LakeShow pic.twitter.com/71BTmUQAtK

— NBA (@NBA) November 22, 2018