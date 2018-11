Alexis Sánchez no pudo cambiar la historia de un Manchester United que se hunde en la Premier

Alexis Sánchez jugó los últimos 20 minutos y no pudo cambiar la historia de un Manchester United que se estanca cada vez en la Premier League. Los Diablos Rojos igualaron 0-0 con Crystal Palace en Old Trafford y no encuentran el rumbo, quedando a 14 puntos del líder Manchester City.

El chileno ingresó en el segundo tiempo por Paul Pogba y no fue factor importante en un equipo de José Mourinho que ha perdido el rumbo en el torneo inglés, ya que incluso se aleja de los lugares que llevan a la Champions League.

Mourinho dispuso que el tocopillano se quedara en la banca, debido al largo viaje desde Chile por los amistosos de la fecha FIFA. Sin embargo, la apuesta no le funcionó, ya que el ataque Lingard-Lukaku-Martial no creó muchas ocasiones, incluso el Palace tuvo opciones para marcar.

En el segundo lapso, el luso puso primero en campo a Marouane Fellaini y Marcus Rashford antes de Alexis, pero tampoco le dio réditos y finalmente incluyó al nacional como enganche en lugar de Pogba, pero no logró cambiar la historia ante los Eagles.

Así, el United de Alexis no encuentra el camino y prácticamente no tiene opciones de ser campeón. Ahora, jugará en la Champions ante Young Boys de Suiza, donde con una victoria podría asegurar su paso a octavos de final.