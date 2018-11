El Leeds de Bielsa volvió a los triunfos y sigue peleando por el título de la segunda de Inglaterra

El Leeds de Marcelo Bielsa sigue con su buena campaña en la segunda división de Inglaterra y volvió a los triunfos para seguir peleando por el título. Luego de perder en la fecha pasada ante el West Bromwich por 4 a 1, el equipo del Loco se repuso en la jornada 18 y venció de local por 2 a 0 a Bristol City para quedar a tres puntos de alcanzar al líder Norwich.

El encuentro en el Elland Road fue parejo y sólo se desniveló cuando los visitantes se quedaron con diez hombres tras la expulsión de Josh Brownhill por doble amarilla, cuando se jugaban 55 minutos. Con uno más, el Leeds impuso sus términos y pudo abrir el marcador a los 69' con el tanto de Kemar Roofe. Luego, a cuatro del final, el mediocampista Pablo Hernández estructuró el 2 a 0 definitivo.

La victoria deja al equipo de Bielsa con 33 unidades y se queda en el segundo lugar de la Championship League. En la próxima fecha, el martes 27 de noviembre a las 16:45 horas, los del Loco recibirán a Reading, mientras que el líder Norwich jugará de visitante con Hull, que marcha penúltimo y necesita puntos para salir de la zona de descenso a la tercera categoría del fútbol inglés.

