Si se juega: conoce todos los datos de la superfinal River-Boca en la Copa Libertadores

Se trata de un hecho histórico e imperdible. River Plate y Boca Juniors juegan por primera vez en la historia una final de Copa Libertadores en este 2018. Una verdadera final del siglo, que marcará un antes y un después en los dos gigantes del fútbol argentino.

Una definición que tiene a todo el mundo pendiente y que todos quieren ver, sabiendo hasta el último detalle. Acá te contamos todo lo que debes saber de esta final inolvidable, que tendrá su revancha este fin de semana, si es que se juega luego de los incidentes ocurridos este sábado.

¿Cuándo se juega?

La final de revancha entre River y Boca será el domingo 25 de noviembre a las 17:00 horas de Chile en el estadio Monumental de Núñez. La ida fue en La Bombonera y terminó 2-2. Ambos partidos serán solo con público local y sin visitantes. Por televisión, transmite Fox Sports Premium.

¿Cómo se define?

En esta final no contará el gol de visita, como ocurre en el resto de las eliminatorias directas. Por ende si hay empate en el global tras los 180 minutos seguirá la igualdad. En este caso, si sigue la paridad habrá alargue en la revancha que se jugará en la cancha de River, de 30 minutos (15 por lado). Si se mantiene la igualdad, el campeón se define por penales.

Árbitros y VAR

El juez de la revancha será el uruguayo Andrés Cunha, que deberá repetir el buen cometido del chileno Roberto Tobar en la ida . Además, en ambos duelos hay VAR para juzgar las acciones más polémicas.

¿Los premios?

El campeón de la Libertadores se llevará US$ 6.000.000, sumados a los US$ 4.850.000 de las otras etapas. Mientras que el subcampeón se quedará con US$ 3.000.000.

Además, el nuevo monarca representará a la Conmebol en el Mundial de Clubes de la FIFA, que se jugará en diciembre en Emiratos Árabes Unidos. También clasificará a la próxima edición de la Libertadores y disputará la Recopa Sudamericana ante el campeón de la Copa Sudamericana.

Formaciones probables

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Ezequiel Palacios y Gonzalo Martínez; Lucas Pratto.

Boca: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán y Lucas Olaza; Wilmar Barrios, Pablo Pérez, Nahitan Nández y Agustín Almedra; Sebastián Villa y Ramón Ábila.