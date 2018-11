Un furioso Sergio Ramos rechaza dopaje, denuncia extorsión e intento de soborno

El defensor del Real Madrid, Sergio Ramos, negó haber violado las reglas antidopaje, como lo indicó la revista alemana Der Spiegel en un nuevo artículo de su investigación titulada Football Leaks.

El semanario dijo que Ramos no superó una prueba antidopaje luego de la final de la Champions League contra la Juventus en 2017, y que el capitán del Madrid no siguió los procedimientos apropiados cuando se le pidió someterse a un examen de dopaje tras un partido en la liga española en abril de este año.

Hablando tras la derrota del Madrid 3-0 ante Eibar en La Liga el sábado, Ramos rechazó las acusaciones y dijo que le instruyó a su equipo legal que responda.

"Estoy tranquilo, me duele y tomaré con mi equipo legal las medidas oportunas ante esta gente que intenta manchar mi imagen y mi carrera profesional. Después de quince años, jamás me he negado a un control antidoping, todo lo contrario. Nunca he incumplido ninguna norma y habré pasado más de 300 controles", aseguró en la zona mixta de Ipurua.

Es más, el zaguero denunció un intento de extorsión expresando que "nos avisaron hace un mes y medio de que tenían esa noticia e intentaron sobornarnos, con dinero y otras cosas. Por parte nuestra y del club estamos muy tranquilos, les dijimos que podían soltar la noticia cuando quisieran. Cuando uno es poseedor de la verdad puede actuar con total normalidad y la mentira por mucho que se cuente, no deja de ser mentira".

Lo que utilizó, Ramos aseguró que "es un antiinflamatorio" que utilizó cuando estuvo lesionado del hombro en el final de esa temporada, diciendo que "cuando se usó se dio la información a los médicos de UEFA y quedó cerrado. Lo de Málaga se ha explicado muy bien, siempre nos duchamos en los controles, no hay nada en contra, yo no me negué y cuando me dijo que me podía duchar lo hice".

Finalmente, disparó: "Estoy muy tranquilo, doy positivo solo en horas de trabajo. Llevo mucho tiempo en la cresta de la ola y disfruto, al que le joda que se meta en agua. Yo voy a seguir dando lo mejor de mi, siendo lo máximo profesional que siempre he sido que es la manera que me han enseñado para intentar estar a la altura del escudo que llevo en el pecho".