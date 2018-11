La U hizo poco y nada ante Iquique y se despidió de la opción de título en el Campeonato Nacional

Universidad de Chile tuvo un nuevo aire en el Campeonato Nacional para llegar a las últimas fechas peleando por el título. Así, a falta de dos jornadas para el final del torneo, la U se encontraba en la segunda posición y a sólo dos puntos de alcanzar a la líder Universidad Católica, por lo que una victoria en el partido ante Deportes Iquique por la penúltima fecha era obligación. Sin embargo, pese a la necesidad de sumar, los azules poco hicieron ante los Dragones Celestes y empataron sin goles en el Nacional para despedirse de la opción de ser campeón.

El equipo de Frank Kudelka mostró poco y nada en Ñuñoa y no pareció un equipo que estuviese jugándose la chance de ser campeón. Incluso, fueron los iquiqueños los que más se la jugaron por buscar una victoria y crearon mayor volumen ofensivo con la intención de llegar al gol. Todo eso enfrentado a la pasividad de Universidad de Chile, que no llegaba ni de cerca al arco defendido por Rodrigo Naranjo. Por eso, no fue de extrañar que se fueran al descanso igualados sin goles.

En el complemento, la U recordó que estaba peleando el título y el técnico intentó tener más juego con la salida de Yerko Leiva para el ingreso de David Pizarro, quien estaba disputando su último partido . Pero la apuesta no le resultó y los azules siguieron exhibiendo un bajo nivel en el Estadio Nacional. Tanto así que no tuvieron un solo remate al arco que les permitiera desnivelar un marcador que terminó en empate sin goles.

Con este resultado y sumado a la victoria de Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo, los azules, a falta de una fecha por jugar, se quedaron con 54 puntos y la UC llegó a 58. Ahora, en la última jornada, enfrentarán a Curicó Unido en La Granja y nuevamente están obligados a ganar si quieren acceder directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019.