Diego Maradona sacó la voz y le exige a la Conmebol que le den el título de la Libertadores a Boca Juniors

Yo espero que la @Conmebol actúe de manera seria y de por campeón de la @Libertadores a @BocaJrsOficial. Más allá del amor que tengo por el club, hay un reglamento que hay que cumplir. Las sanciones son claras, y esto es una gota de agua que cuando nos sacaron los puntos a nosotros, en el 2015. A mí me gusta ganar en la cancha, pero cuando no se respetan las normas tiene que haber una sanción. Y esa sanción es darle los puntos a Boca.