Médico de Boca reveló detalles de la caótica salida en ambulancia de Pablo Pérez en la final de Libertadores

Siguen conociéndose más detalles sobre el caos que vivió Boca Juniors en su llegada al estadio Monumental de Núñez, en la fallida final de vuelta por la Copa Libertadores. Durante este lunes, el médico del elenco xeneize, Jorge Batista, reconoció que los ataques, incluso, se registraron en el trayecto de la ambulancia que trasladaba al herido capitán de los bosteros, Pablo Pérez, y a Gonzalo Lamardo desde el estadio de River Plate hasta el Sanatorio (Centro Médico) Otamendi, donde fueron atendidos y revisados.

El traumatólogo contó en un programa de televisión trasandino, Estudio Fútbol, que"yo iba en la ambulancia con Pérez, Lamardo, la médica de la ambulancia y el chofer. Recibimos tres impactos, uno muy fuerte que nos agachamos todos porque pensamos que era un tiro. Les dije (a los dirigentes) que busquen la ambulancia y que la periten porque tiene que tener los golpes. Estoy indignado".

"Estaba en el tercer asiento . El primer piedrazo lo recibimos nosotros, tengo unas escoriaciones en el brazo. Ahí empezaron los gritos, yo no podía respirar y muchos jugadores empezaron con la tos y los vómitos", agregó contando detalles sobre la llegada al Monumental en el bus.

Además, contó detalles de la conversación que tuvo con sus colegas de la Conmebol: "entraron tres médicos, a uno lo conozco mucho, cuando entran y ven la situación, que era caótica, nos dicen: 'Quédense tranquilos, lo que necesiten hacer, si tienen que usar alguna droga que no esté permitida se puede hacer una extensión de uso terapéutica a posteriori""

"Teníamos a Fernando (Gago) con una reacción alérgica importante, a Almendra y Pavón con problemas respiratorios importantes. El médico (de la Conmebol) me pidió una nota con cada uno de los jugadores lesionados, que explicara qué tenían, y le contesté que estaba atendiendo y no tenía un papel membretado. Me dijo que lo hiciera en una hoja de cuaderno. Después me voy con Pérez y Lamardo al Otamendi y cuando vuelvo, me entero lo que había pasado, que ellos habían dicho que supuestamente podían jugar", indicó el médico de Boca.

Respecto al estado de salud de Pablo Pérez, Batista dijo que todo está en manos de un especialista: "Hoy no lo vi yo, lo acompañó otro médico. Va a depender del oftalmólogo, yo soy traumatólogo. Ellos van a determinar si está en condiciones o no. Yo le hubiera pedido que no jugara. A mí el oftalmólogo me dijo no puede jugar".

Publimetro Chile Pablo Pérez sacó la voz y no se guardó nada: "No puedo jugar al fútbol en una cancha donde puedo morir" El volante de Boca Juniors, quien fue uno de los principales afectados por los piedrazos de los hinchas de River Plate al bus, entregó detalles del violento episodio.