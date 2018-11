La calculadora de la fe Sudamericana: Cuatro equipos pelean los últimos dos boletos coperos

A una fecha del final del Campeonato Nacional, la lucha no sólo está entre Universidad Católica y Universidad de Concepción por el título, sino también por los últimos boletos para la Copa Sudamericana 2019.

De momento, de los cuatro equipos que clasificarán al certamen internacional, solamente Deportes Antofagasta (50 puntos) y Colo Colo (43) tienen un cupo asegurado para el torneo, cuya final el próximo año se jugará en Lima a partido único.

Más abajo, Unión La Calera (42) y Unión Española (40) están clasificando por ahora, pero disputarán la última fecha con calculadora en mano y atentos a lo que hagan Huachipato (39) y O’Higgins (38), que también tienen chances de ir al certamen continental.

En la última fecha, los hispanos recibirán a los caleranos en un duelo entre rivales directos por este objetivo, mientras que los acereros visitarán a Palestino y los celestes serán anfitriones ante Audax Italiano.

La calculadora de la fe Sudamericana:

Unión La Calera (42 puntos): Los cementeros necesitan un triunfo o un empate ante Unión Española en Santa Laura para asegurar el boleto a la Copa Sudamericana. En el caso de perder, necesitarán sí o sí que Huachipato no gane.

Unión Española (40): Los hispanos asegurarán la clasificación con un triunfo sobre los caleranos. Si empatan, deberán esperar que Huachipato no sume de a tres y que O’Higgins no gane por goleada. En el caso de que sean derrotados, necesitarán que los acereros pierdan y que los rancagüinos no ganen.

Huachipato (39): Los acereros sólo necesitan ganar, ya que así superarán a los caleranos o a los hispanos, dependiendo del resultado entre estos dos. En el caso de empatar, los de Talcahuano necesitarán una derrota de Unión y que O’Higgins no gane. Cualquier caída deja a los siderúrgicos fuera de competencia.

O'Higgins (38): A los celestes sólo les sirve ganar, no les queda otra. En el caso de obtener los tres puntos, necesitan sí o sí la siguiente fórmula: que Huachipato no gane y que Unión Española pierda, ya que si los rojos empatan, entraría a definir la diferencia de goles, donde los rancagüinos tienen -4 y los hispanos +2.