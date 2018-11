La prensa inglesa se da un festín con el "cortado" Alexis Sánchez: "Cayó en desgracia"

Continúa el mal momento de Alexis Sánchez en Manchester United. El delantero chileno ni siquiera fue citado por el técnico José Mourinho para el banco de suplentes en la agónica victoria del martes ante Young Boys por la Champions League.

Tras el cotejo, el estratega luso confirmó que la razón para no convocar al tocopillano no fue por lesión, sino que por decisión técnica, con lo que se confirmó que el luso tiene "cortado" al criollo.

Y toda esta situación no hizo más que la prensa volviera a especular con la posible partida del ex Arsenal del conjunto de Old Trafford.

Publimetro Chile Cortado: Mourinho confirmó que Alexis no está lesionado y que no jugó por decisión técnica El entrenador del Manchester United estaba algo tenso tras la sufrida victoria de los Reds, ante el modesto Young Boys de Suiza, con gol agónico del belga Marouane Fellaini.

"Es verdad que el chileno no ha venido al United por un año, pero la baja que ha sufrido en este tiempo lo ha visto caer en desgracia", publicó Mirror.

"La ausencia de Sánchez (este martes por Champions) alimenta la especulación de que podría estar saliendo de Old Trafford en enero próximo", añadió el citado medio.

En tanto, el Manchester Evening News coincidió en que el chileno se aleja cada vez más de los Diablos Rojos y sostuvo que el Paris Saint Germain asoma como su posible nuevo destino.

Alexis Sánchez ha tenido escasa participación en la Premier League y en la Champions, y sumando los dos torneos apenas ha marcado un gol.