El consejo de Marcelo al "cortado" Isco: "Todos quieren jugar, pero toca trabajar"

Isco a las tribunas y todo Real Madrid sin entender nada. Santiago Solari da el golpe de timón y saca de la convocatoria al ex Málaga para el trascendental encuentro ante la Roma, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League. Una decisión que sorprendió a muchos, pero que va en la línea de las suplencias que ha tenido el mediocampista desde la llegada del Indiecito a la banca.

La determinación de Solari es sólo una muestra más que Isco está "cortado" y, sin saber los motivos de fondo, no está en sus planes. Muchos apuntan que venía confiado de su nivel, el que lo tenía como titular indiscutido en Real Madrid, y que eso mismo provocó que no tuviera una buena actitud ni en los entrenamientos ni en los partidos. Otros dicen que simplemente no está en buena forma.

Marcelo, al menos, intenta explicar la situación y aconsejar a su compañero: "no soy quién para dar consejos, somos mayores, padres de familia, y sabemos lo que tenemos que hacer. Todos quieren jugar, pero toca trabajar. Eso lo han pasado todos los jugadores, hay que trabajar. No digo que Isco no trabaje, pero el fútbol es así, ver lo que estás fallando y mejorar".

El próximo encuentro de Real Madrid será el próximo sábado, cuando enfrenten en el Santiago Bernabéu a Valencia por la Liga de España ¿Seguirá cortado Isco o sólo habrá sido un reprimenda momentánea?