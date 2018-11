La Copa Libertadores engrosa la billetera de la UC y fija las primeras prioridades para el plantel 2019

A diferencia de cómo se manejó la conformación del plantel en el 2018, para el próximo año, Universidad Católica tendrá la Copa Libertadores como factor que elevará los estándares de calidad y, por ello, contará con más dinero sobre la mesa para armar su equipo. Si en la presente temporada la UC sumó tres refuerzos por préstamos (Matías Dituro, Marcos Bolados y Andrés Vilches) y uno como agente libre (Sebastián Sáez), para el 2019 se contempla la fórmula de invertir mayores montos en compras de pases.

Y una compra que ya fue fijada como prioridad es la del pase de Dituro, pilar de la campaña que tiene a la Franja a un paso de conseguir su estrella 13 y cuyo préstamo desde el Bolívar termina tras el partido ante Temuco. En la reunión de directorio ordinaria de Cruzados llevada a cabo el lunes se habló sobre el meta argentino, cuyo representante -el brasileño Paulo Roberto de Souza- se encuentra en Chile para reunirse con la dirigencia de la concesionaria de Las Condes y así abordar el asunto de su permanencia en el club.

José María Buljubasich ya está en contacto con los representantes de los jugadores que terminan contrato a fin de año en la UC / Foto: Photosport

"No quiero referirme a ninguna situación particular de algún jugador. Yo sé que el representante de Matías Dituro está acá, hay varios representantes llamando, eso es un trabajo que lleva a cabo Tati (José María Buljubasich) y él me va comentando las conversaciones que va teniendo", declara el presidente de Cruzados, Juan Tagle, al ser consultado sobre el portero por el que están dispuestos a desembolsar una suma cercana a los 800 mil dólares para retenerlo en la precordillera.

Por otro lado, el mandamás de Cruzados asegura que el DT Beñat San José no se moverá de la UC tras el término del campeonato en curso y que cumplirá su contrato hasta diciembre del 2019. "Hablamos permanentemente con Beñat. Está muy a gusto en el club, está fascinado por la gente, por el profesionalismo, por el plantel. Ya estamos clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores y eso generará las conversaciones habituales con el cuerpo técnico para definir las posiciones a reforzar, para ver qué cambios se podrían producir en el plantel. Todas ésas son conversaciones que se han estado produciendo y todo eso se verá durante las próximas semanas", avisa Tagle.

Más dinero por la Copa

Fue el triunfo por 1-0 sobre O'Higgins el que selló la participación cruzada en la próxima fase de grupos de la Copa Libertadores y con ello ya se trazan las primeras líneas para la UC versión 2019. "Desde hace algunas semanas venimos trabajando sobre la base de algunos escenarios y un escenario muy posible es que entráramos a la Copa Libertadores. Era lo razonable, el premio justo a la campaña que se estaba haciendo. Por eso hemos estado trabajando y pensando en nuestras posibilidades económicas, considerando los flujos adicionales que involucra participar", explica Tagle.

Jimmy Martínez de Huachipato es uno de los nombres que interesa en la UC con miras al 2019 / Foto: Agencia UNO

A su vez, Buljubasich cuenta que "uno va haciendo trabajos, planificaciones previas, evaluaciones, análisis de los jugadores nuestros, de los que potencialmente podrían llegar o de los puestos a reforzar. Ésa es la tarea de la gerencia deportiva, mientras los jugadores y el cuerpo técnico se enfocan día a día en cada fin de semana, pero las decisiones, todo lo que tenga que ver con las continuidades de algunos o las posibilidades de incorporar, se va a hacer cuando se termine el campeonato".

Cabe destacar que además de Dituro, el central Germán Lanaro también es prioridad para renovar, sin embargo, su caso no debería implicar mayores trabas, ya que sólo se debe negociar con el jugador y no con otro club, como en el caso del arquero. Las otras renovaciones y/o salidas marcarán la pauta en cuanto a los refuerzos a conseguir, pero independiente de aquello, ya hay dos ubicaciones en las que se buscarán sí o sí fichajes: el lateral izquierdo, donde gusta Dilan Zúñiga de Everton, y el volante mixto, donde agrada Jimmy Martínez de Huachipato.