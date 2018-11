David Pizarro vuelve a agradecer a la U antes de su último partido en el fútbol: "Ya no me quedan lágrimas"

Tras el reconocimiento que recibió en el estadio Nacional una vez finalizado el duelo entre Universidad de Chile y Deportes Iquique, el volante David Pizarro vive su última semana como futbolista profesional antes de colgar los botines en la última fecha del Campeonato Nacional, cuando los azules visiten a Curicó el próximo domingo en La Granja.

Con el fin de su carrera a la vuelta de la esquina, el Fantasista dialogó con la página oficial de la U y allí relató lo emocionante que fue el homenaje que recibió el domingo por parte de la hinchada y sus compañeros.

"Esta semana es mucho más tranquila y liviana en el sentido de las emociones, por todo lo que pasó y porque ya no me quedan más lágrimas. Estoy muy agradecido de parte mía y de mi familia por todo lo que me hicieron pasar el domingo", señaló el porteño.

Publimetro Chile Johnny Herrera: "Algo se está haciendo mal en la U, no entiendo el desperdicio de institución que tenemos" El capitán de los azules no se guardó nada a la hora de analizar el año de su equipo, argumentando que tienen que cambiar muchas cosas a futuro.

"Era imposible no emocionarse (…) que se me haya brindado ese reconocimiento, no hay título que valga, esto lo llevaré siempre, cuando me toque contarle esto a mis nietos. Fue un día inolvidable para mi familia", agregó.

Sobre su paso por la U, el mediocampista reconoció que "me siento feliz porque he sido parte del cambio, de la transición, y espero que sea un punto de partida por todo lo que significa la U, de pelear campeonatos, los primeros lugares e ir a copas internacionales".

También indicó que lo que lo marcó fue "haber sido parte de la obtención del título número 18, los marcos de público en los Superclásicos, en la Libertadores, son situaciones que me llenaron y más cuando la gente te marca como un referente".

"Este es mi momento para poder retirarme del fútbol cómo ni siquiera en mis sueños me imaginé retirarme: con el reconocimiento", añadió Pek.

Finalmente, Pizarro volvió a agradecerle a la U: "A mis compañeros por haberme hecho parte de ellos, como uno más y a todo el ambiente de Universidad de Chile que de principio a fin me trató como en casa, y me sentí en casa…", remató.