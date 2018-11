Dituro no pierde el foco: "Estaban las ganas de ser campeón en San Carlos, no tenemos que pensar en flaquear"

Universidad Católica está a un pequeño paso de obtener el título del Campeonato Nacional. Luego de la victoria conseguida el pasado fin de semana por 1 a 0 ante O'Higgins, los Cruzados quedaron a un punto de ser campeones y tendrán que ir a Temuco para cerrar su gran campaña levantando el Huemul de Plata, tal como aconteció cuando dieron la vuelta olímpica el 2016 en el Germán Becker.

Y pese a que podrían haber salido campeones en la penúltima fecha para llegar tranquilos al encuentro ante el Pije, en la UC saben que no deben perder el foco y que tienen que demostrar ante los temuquenses lo que han hecho todo el año: "estaban las ganas de que se hubieran dado los resultados para salir campeón en San Carlos, hubiera sido lindo pero no se dio. Queda un paso más y a esta altura del campeonato no tenemos que pensar en flaquear", dijo Matías Dituro.

"A mí entender la campaña ha sido bastante buena y nos hemos sostenido como punteros a lo largo de todo el año. Desde el primer momento que llegué al club fuimos siempre partido a partido, fuimos siempre trabajando los partidos con mucha seriedad y siempre luchando con mucho profesionalismo", agregó.

Además, sobre el rival que tendrán en frente, quienes están obligados a ganar para mantenerse en Primera, el arquero señaló que "se juegan la permanencia, pero son las reglas del juego, uno sale campeón y dos caen. Obviamente que no es lindo cuando a alguien le toca bajar, pero nosotros vamos con la convicción de lograr los tres puntos para no depender de ningún otro resultado".

Finalmente, sobre su continuidad y la posibilidad que Universidad Católica le compre su pase, ya que su préstamo termina a fin de año, Dituro cerró que "estoy tranquilo y siempre respondí lo mismo con este tema: de un tiempo a estar parte me enfoco totalmente en el campeonato y después se verá. Yo tendré mis vacaciones, estaré disfrutando con mi familia, y el club con mi representante podrán ver ese asunto".