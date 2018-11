Aún no hay humo blanco en Colo Colo para la renovación o salida de cuatro jugadores del plantel

Cerca de dos horas se extendió la presentación del gerente deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, ante la comisión ampliada del directorio de Blanco y Negro, para analizar la gestión actual y además, definir el incierto futuro de cuatro jugadores del plantel: Agustín Orión, Julio Barroso, Gonzalo Fierro y César Pinares.

La reunión, que se efectuó en el sector oriente de la capital, finalmente no zanjó el tema que atañe a los futbolistas antes mencionados. Así lo indicó Edmundo Valladares, actual presidente del Club Social y miembro del directorio de la concesionaria: "No hay nada resuelto, fue una reunión para poder conocer un panorama general y la verdad, es que se expresó toda la confianza y apoyo hacia Marcelo Espina como gerente deportivo. Por ahora no hay nada zanjado, queda tiempo y hay que terminar de buena forma el campeonato", indicó.

El dirigente fue el único personero que habló tras el encuentro. Consultado sobre la poca celeridad en el tema y la consecuente incertidumbre en los jugadores, Valladares puso paños fríos: "En todo trabajo puede haber incertidumbres, es parte de eso. Pero los jugadores pueden estar tranquilos y los procesos se tienen que dar en forma paulatina, como corresponde", puntualizó.

Finalmente, manifestó que no hay una fecha fija para estas continuidades o salidas, pero que todo debería estar listo antes de fin de año: "No hay ninguna fecha establecida, pero es necesario que los temas queden zanjados hasta diciembre. es lo lógico, por la pretemporada que se hace en enero", cerró.