¿Se pudrió todo? La relación Alexis Sánchez-José Mourinho está en "punto de quiebre" total

Alexis Sánchez no lo pasa bien en el Manchester United, un hecho que ya es sabido, y que se agravó más después de que el delantero chileno no fuera ni siquiera citado al banco de suplentes por el entrenador José Mourinho, en la agónica victoria sobre Young Boys en la Champions League.

Tras el cotejo, el entrenador portugués no tuvo problemas en explicar que el tocopillano no estaba lesionado y que todo pasó por una decisión técnica, dejando aún más dudas de lo ocurrido.

Por eso, los medios ingleses están sacando todos los trapitos al sol, porque el diario británico Mirror aseguró que "la relación de Sánchez con Mourinho se encuentra en un punto de quiebre".

Además, la publicación señaló que toda esta situación "ha fortalecido la determinación de la ex estrella del Arsenal de abandonar Old Trafford después de menos de un año porque teme que no tenga futuro en el club bajo Mourinho".

Pero eso no es todo, el periódico indicó que: "Sánchez, que tiene un salario superior a £ 500,000 a la semana en el United, le dijo a sus amigos que quiere irse de Manchester y se ha esforzado por mudarse al campeón de Francia Paris Saint-Germain".

Finalmente, el diario sensacionalista considera que Alexis "corre un grave peligro de convertirse en uno de los errores más costosos en la historia de la Premier League".