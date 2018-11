Alexis Sánchez sufrió una lesión muscular y sigue sumando noticias malas en Manchester United

Cuando vienen las noticias malas, a veces se multiplican. Sumada a su ausencia por decisión técnica en la Champions, ahora vino otro problema para el chileno, porque Alexis Sánchez será baja en Manchester United, porque este jueves sufrió una lesión.

"Alexis Sánchez sufrió una lesión durante el entrenamiento de hoy (jueves), se requieren estudios para evaluar la gravedad", señaló la cuenta de Twitter en español de los Diablos Rojos.

During today's training session, @Alexis_Sanchez sustained a hamstring injury, which will require further investigation to confirm its severity. #MUFC pic.twitter.com/bZw6tcGAJx

— Manchester United (@ManUtd) November 29, 2018