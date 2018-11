Beñat no se confía en el último paso de la UC: "Es una final absoluta, Temuco se juega mucho"

Beñat San José, entrenador de Universidad Católica, adelantó este jueves el duelo decisivo del domingo (17:30 horas, estadio Germán Becker de Temuco) ante Deportes Temuco donde pueden alzar la copa y ganar la estrella 13 de la historia del club en Primera División.

El entrenador español analizó lo que viene para la franja y llamó a mantener la calma ante tan importante compromiso: "Es una final absoluta y depende 100% de nosotros para ser campeones. Es un reconocimiento al esfuerzo de todo un año, nosotros queremos ir a ganar a Temuco y asegurar el título que tanto ansiamos, pero no será fácil".

Sobre Temuco, indicó que "ellos son un buen rival, no va a ser fácil y se juegan mucho. Es una cancha difícil, pero nuestra ilusión es muy grande para este partido y esperamos estar a la altura. Para nosotros sería un privilegio ser campeón y entrar a la historia del club".

Además, reconoció que no fue fácil el camino que han recorrido, especialmente por la mala campaña del año pasado, sentenciando que "creo que debía haber una evolución en el equipo, después de lo que pasó. Lo que había que hacer era inyectar y mantener una mentalidad ganadora, creo que lo hemos logrado y estamos allí cerca de ganar el título".

Por otro lado, Beñat no quiso hablar del futuro y de los refuerzos que tienen en carpeta para la próxima temporada. "Con el club no he hablado de ningún nombre, siempre y cuando veamos que es necesario vamos a reforzar el equipo. De seguro habrán movimientos, habrá que mirar muy bien por si alguien llega al equipo", sentenció.

Finalmente, consultado por el arribo de algún nombre como el argentino Enzo Kalinski, quien ya vistió la camiseta cruzada en 2016-17, dijo que "sabemos que es un gran jugador, lo conoce la afición, tuvo momentos buenos aquí, pero no hemos hablado de ningún nombre".

