Ernesto Valverde vuelve a lanzar un guiño: "En el mediocampo hay mucha competencia con Vidal y Arthur"

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, anticipó el duelo ante Villarreal por la 14ª fecha de la Liga, y de paso volvió a tirarle un guiño a Arturo Vidal, quien definitivamente dejó atrás las polémicas y poco a poco ha comenzado a ganarse un puesto entre los titulares.

Consultado por la situación del joven volante canterano Carles Aleñá, el técnico indico que la lucha en el mediocampo está complicada. "Aleñá debe esperar su momento para aprovecharlo. En la media hay mucha competencia con Arturo Vidal o Arthur. Si no es ahora será más adelante, deben estar atentos", afirmó.

Consultado por el irregular rendimiento del elenco culé, Valverede insistió que "lo que más me interesa es recuperar el primer puesto de la tabla porque hemos estado líderes todas las jornadas, menos dos".

Sobre el duelo contra el equipo de Manuel Iturra, Valverde anticipó que "espero un Villarreal que nos apriete arriba, se relacionan bien con el balón y no creo que renuncien a ello. No sabemos qué nos podemos encontrar. En años anteriores no cerraron muchos espacios y arriba tiene jugadores rápido y con talento. Vienen de ganar en casa su primer partido y será muy difícil".