El United de Mourinho ya no convence a nadie tras pobre empate ante Southampton

Manchester United debió batallar duro para llevarse un sufrido empate a dos goles, desde el sur de Inglaterra. El rival era el Southampton, uno de los colistas de la Premier League, y que parecía, un elenco abordable para el atribulado equipo de José Mourinho, que sigue sin convencer. Y así no más fue, porque la tónica no cambió, ya que ambos elencos protagonizaron un partido duro y áspero, que terminó igualado.

El once inicial de Mou, no incluyó al chileno Alexis Sánchez, que está lesionado y no tendrá participación en cancha, hasta después del próximo año. En lo referente al partido, el Southampton sorprendió con su incisiva propuesta, complicado la zaga del United. La apertura fue a los 13 minutos, por parte de Stuart Armstrong. Y a los 20', Cédric Soares puso el segundo, desatando la algarabía en el Saint Mary's Stadium.

La cara de Mourinho era muy larga y sus pupilos no podían creer que estaban perdiendo ante un rival, en el papel, de menor poder. Y a punta de amor propio y bien poco de fútbol asociado, pudieron igualar las acciones. El primer descuento fue del corpulento belga, Romelu Lukaku, a los 33' y el empate, a los 39' gracias a Ander Herrera.

Para la segunda mitad, hubo bien poco que destacar, ya que el juego se concentró en media cancha, sobretodo con Southampton defendiendo el punto y Manchester United, llegando al área local, pero sin peligro.

Con este resultado, el elenco de Alexis se mantiene en la medianía de la tabla, en el séptimo lugar con 22 puntos. Mientras que los albirrojos, ascendieron a la antepenúltima posición, con 9 unidades.