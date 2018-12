Vidal volvió a brillar en importante triunfo del Barcelona sobre Villarreal en la Liga

Arturo Vidal volvió a sumar minutos importantes en la victoria del Barcelona por 2-0 sobre Villarreal -que no tuvo a Manuel Iturra-, por la fecha 14 de La Liga, con 77 mil espectadores que llegaron al Camp Nou.

Los goles del cuadro de Ernesto Valverde fueron anotados por Gerard Piqué (35') y el juvenil Carles Aleñá (85'), que ponen a los de Vidal en la punta del torneo, a la espera del partido del Sevilla, que enfrenta al Alavés de Guillermo Maripán.

El chileno tuvo un buen partido y tuvo algunas ocasiones para anotar, jugando casi como centro delantero, teniendo algunas opciones para marcar, pero no tuvo suerte y no pudo llegar a la red. Luego del esfuerzo, fue reemplazado a los 70' por Carles Aleñá, bajo las pifias del público que no querían que el Rey fuera reemplazado por su buen nivel.

Un partido fue de más a menos fue el que hubo en la ciudad condal. El primer tiempo comenzó con un Semedo y Dembelé muy conectados, generando bastante peligro por la banda derecha. Por su parte, Messi con su talento habitual, complicó a la zaga del Submarino Amarilla. Vidal, estaba prácticamente de delantero, teniendo un par de oportunidades que no pudo conectar.

Los goles del encuentro, llegaron primero por Piqué, tras centro de Dembelé y la complicidad de la defensa del Villarreal. Mientras que el segundo, lo hizo Aleñá tras pase de Messi y una exquisita definición.

Vidal vuelve a sumar rodaje en el Barça y sigue convenciendo.

Revive el triunfo del Barcelona de Vidal: