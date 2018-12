El duro encontrón entre Marcelo Salas y Cristián Álvarez en Temuco

El presidente de Deportes Temuco, Marcelo Salas, y el capitán de Universidad Católica, Cristián Alvarez, tuvieron un duro encontrón tras el término del partido que le dio el título a la UC en el Campeonato Nacional 2018.

La situación se dio al final del duelo, cuando los jugadores querían ingresar sus familiares al campo de juego para celebrar la corona 13 de la historia cruzada. Incluso se habló de golpes de puño entre ambos en el momento más cálido.

De hecho, Álvarez reaccionó cuando le pusieron problemas a sus cercanos para entrar a la cancha. Patricio Ormazábal, ayudante de Beñat San José, fue uno de los que intervino para separar.

Más tarde, ambos reconocieron el hecho. Álvarez expresó que "tuvimos un encontrón, fueron calenturas del momento, algo pasó. Le pido disculpas por el encontrón, no soy una persona rencorosa".

Eso sí, no quiso dar mayores detalles restándole importancia a lo ocurrido que "nos encontramos los dos, los ánimos no eran muy buenos y tuvimos un encontrón, le mandé un mensaje en el que asumía mi molestia y él también. Nos pasamos no más".

En tanto, Salas explicó que "el año pasado se rompieron unos vidrios cuando subimos a Primera División, entonces tuvimos que tener más cuidado con eso. Él me dijo algo, yo le respondí y ahí pasó todo".