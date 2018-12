Los cinco pilares de la campaña que le permitió a la UC conquistar su estrella 13

Aunque se fueron apaciguando con el paso de las fechas, las rotaciones en el equipo titular marcaron la campaña de Universidad Católica en el Campeonato Nacional 2018. Varios pasaron de titulares a no considerados en distintos momentos, sin embargo hubo cinco que se mantuvieron firmes en el equipo estelar de Beñat San José. Ellos fueron los pilares de la UC campeón 2018.

El arquero Matías Dituro, el defensa central Germán Lanaro, el mediocampista central Luciano Aued, el polifuncional carrilero José Pedro Fuenzalida y el volante creativo Diego Buonanotte fueron los hombres con más acción en la campaña que significó la obtención de la estrella 13 por parte del equipo cruzado. Sus minutos y la trascendencia futbolística que respectivamente alcanzaron los erigen como los pilares de la nueva corona de la Franja.

Matías Dituro

El arquero argentino llegó a comienzos de año a la UC con la difícil misión de reemplazar al histórico Cristopher Toselli, pero aquel antecedente no le pesó a la hora de entrar a la cancha y desde su primer partido oficial con la camiseta cruzada así lo dejó en claro.Pese a cometer un autogol, debutó siendo figura en la fecha 1 en el triunfo 2-1 ante Deportes Temuco y de ahí en adelante siempre fue uno de los puntos altos del equipo de Beñat San José.

Es el único del plantel cruzado que registra participación perfecta en la campaña 2018 (2.700 minutos jugados en 30 partidos) y desde dicha condición le dio seguridad bajo los tres palos en todo momento a la UC. La propuesta de juego del campeón se basó en la solidez defensiva y ahí Dituro fue clave, de hecho es por lejos el arquero menos batido de la Primera División con 25 goles recibidos en 30 encuentros.

Matías Dituro fue fundamental en el título de la UC con su seguridad en el arco / Foto: Agencia UNO

Germán Lanaro

Tras ser titular habitual en la era Mario Salas, parecía que iba a perder terreno con el arribo de Beñat San José, quien en su llegada a San Carlos anunció su intención de darle protagonismo a jugadores jóvenes. Y en la primera fecha así quedó demostrado, pues Benjamín Kuscevic y Branco Ampuero dieron forma a la dupla de centrales ante Temuco, mientras que Lanaro ni siquiera fue citado.

Pero con el correr de las fechas hizo pesar sus condiciones para convertirse en el líder de la zaga de la UC en la campaña 2018. Solidez, orden y voz de mando fueron algunas de las características que convencieron a Beñat para considerarlo su referente en materia defensiva, tal vez la faceta más determinante en la estrella 13 de la Franja. Su registro indica 26 partidos jugados, todos ellos como titular, y dos goles anotados.

Germán Lanaro es el defensa con mayor participación en la campaña que le dio la estrella 13 a la UC / Foto: Photosport

Luciano Aued

Fue el alma de la campaña de Universidad Católica en el Campeonato Nacional 2018. Líder natural dentro y fuera de la cancha, Luli reflejó a nivel individual la propuesta grupal de la UC de Beñat San José: orden táctico, entrega en lo defensivo, efectividad en lo ofensivo y sobre todo compromiso colectivo. De hecho, con este último aspecto, tanto Aued como el equipo en general supieron suplir sus limitaciones técnicas.

En un mediocampo que sufrió distintas modificaciones tanto en nombres como en estructura, el ex Racing Club fue fijo como volante central en todo momento, de hecho sólo estuvo fuera del equipo cuando debió cumplir fechas por suspensión. Además, durante la campaña que llevó a la UC a conquistar su estrella 13, aportó con una inédita faceta goleadora en su carrera. Su registro da cuenta de 28 partidos jugados, todos de titular, cinco goles convertidos (tres de penal) y una asistencia.

Luciano Aued fue el hombre encargado de los penales en la UC. En el clásico ante Colo Colo marcó por esa vía / Foto: Agencia UNO

José Pedro Fuenzalida

En una Universidad Católica que experimentó distintos cambios, Chapita fue el comodín de Beñat San José. Partió como lateral derecho, rindió como volante mixto y también actuó en su puesto natural de extremo diestro. "Me gusta en todas las posiciones", afirmó el DT cruzado sobre el ex Boca Juniors, quien mostró inteligencia táctica, correcta visión de juego y buen despliegue físico en cada uno de los puestos en los que tuvo que jugar.

Tal como lo ha hecho a lo largo de su carrera, el bicampeón de América con la Roja se graduó como un estudiante destacado en la campaña de la UC en 2018, debido a su buena aplicación en cancha de las órdenes técnicas. Además en la gran mayoría de los partidos portó la jineta de capitán, ante la ausencia en cancha del veterano Cristián Álvarez. Su registro indica 29 partidos jugados (todos ellos como titular), 5 goles y dos asistencias.

Despliegue y jineta, características que destacaron en la campaña del Chapa Fuenzalida en la UC 2018 / Foto: Agencia UNO

Diego Buonanotte

"Salvo Diego Buonanotte, no tenemos grandes figuras. El resto, la picota, la pala, y a trabajar…", así de claro lo dejó Luciano Aued, tras ganar 1-0 el clásico ante Colo Colo en San Carlos (30/09). Con esa frase se resume la trascendencia del Enano. En una UC que apostó por el orden táctico y la fuerza colectiva, el ex River Plate tenía la obligación de ser una individualidad sobresaliente y así lo fue, aunque no tuvo el nivel de brillo que alcanzó en su primer título con la Franja (Apertura 2016-2017).



En cancha supo rendir pese a las dificultades que tuvo fuera de ella. Con el apoyo de Beñat, en gran parte de la temporada viajaba a Buenos Aires después de los partidos para estar con su padre Mario, quien se encontraba en coma tras haber sufrido un accidente cerebrovascular en octubre de 2017. Eso hasta septiembre, cuando finalmente su progenitor falleció. Quien partiera como puntero y luego se afianzara como volante creativo registra 26 partidos jugados (todos como titular), 7 goles (es el goleador del equipo) y 2 asistencias.