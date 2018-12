Lucas Barrios pidió su salida: "No estaba contento, hay un Colo Colo muy dividido"

La segunda parte de Lucas Barrios en Colo Colo llegó a su fin. El atacante decidió irse del club por opción propia y este lunes dio por finalizado su contrato con los albos, pese a que tenía vínculo hasta fines de 2019.

Luego de una reunión sostenida este lunes con el gerente deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, el delantero dio un paso al costado y emigró del Monumental asegurando que su decisión pasa por no estar cómodo en el club por diferentes motivos y no por razones futbolísticas, luego del bajo nivel exhibido en su segundo paso por Macul.

"Cumplí el sueño de volver acá, fueron seis meses difíciles, y tienes que saber cuándo dar el paso al costado. Me duele porque es un club al que le tengo cariño, pero cuando uno piensa de diferentes formas, uno toma un paso al costado. No estaba contento, habían cosas que no compartía y que me las llevaré conmigo. Tengo códigos en el fútbol, he hecho mi carrera sin mayores problemas, y ahora prefiero dar un paso al costado. Me encontré con un Colo Colo que no es el mismo de hace nueve años, es un Colo Colo muy dividido", comenzó explicando.

"Si tiraran todos para el mismo lado, sería un club muy diferente. Uno acepta las cosas, pero no las comparte y me las llevo para mí. Uno se recompensa cuando actúa de buena manera y decido irme del club porque no estoy de acuerdo con muchas cosas, que no las negocio. Espero que los jóvenes aprovechen sus oportunidades. Me voy de un club que quiero mucho, pero diciendo las cosas como son, diciendo las cosas que no he compartido en mi carrera de futbolista. Los dirigentes saben por qué me voy. ", agregó.

Luego, sobre las críticas por el nivel que exhibió en los albos, señaló que "es lindo estar en los momentos buenos, pero en estas, en las malas, hay que estar. Siempre di la cara por el equipo, he tenido críticas y muchas fueron aceptables, muchas dijeron que no había venido por plata. Hoy me voy teniendo, supuestamente, uno de los contratos más grandes del club, pero me voy porque no estoy cómodo y nunca me manejé por plata".

"Di la cara en los peores momentos, le cumplí al club. En la vida te puede ir bien o mal, pero el compromiso mío es mucho, y decido dar un paso al costado porque hay cosas que mejorar, hay cosas que no negocio. Acepté la crítica, pero no voy a aceptar que digan que no tenía compromiso con el equipo", concluyó la Pantera en su adiós de Colo Colo.