España, Bolivia, Argentina, Brasil y Chile: La historia del multinacional cuerpo técnico que celebra el título en la UC

Al dejar la zona de confort que le significaba estar trabajando en las inferiores de la Real Sociedad, Beñat San José tuvo que ir armando equipos de trabajo con personajes del fútbol de distintas latitudes y con quienes no tenía relación ni conocimiento previo. Fue así como llegó a confeccionar el staff multinacional con el que hoy celebra la conquista del Campeonato Nacional 2018 del fútbol chileno con Universidad Católica.

Del cuerpo técnico que se alzó como campeón con la UC en Temuco, el que más tiempo lleva trabajando con Beñat es el preparador físico Gastón Lloveras. El PF argentino de 35 años, reconocido por su estricta forma de trabajo, coincidió con el vasco en Deportes Antofagasta en el segundo semestre de 2015 y desde ahí no se han separado.

Lloveras, quien comenzó su carrera en el fútbol en las inferiores de Newwll’s Old Boys, tiene una amplia trayectoria en el fútbol chileno. Antes de su paso por Antofagasta trabajó junto a Ivo Basay en Unión San Felipe, O’Higgins, Colo Colo y Santiago Wandererers.

Quien le sigue en antigüedad es el preparador de arqueros Mauro Machado, brasileño de 43 años que comenzó a trabajar con Beñat en el primer semestre de 2016 en Deportes Antofagasta. Carismático y extrovertido, el entrenador de porteros de la UC llegó a los Pumas para reemplazar a Javier Rodríguez, quien se había marchado a Católica para trabajar con Mario Salas, con quien sigue en Sporting Cristal.

Beñat festejó con sus aliados / imagen: Agencia UNO

Machado, quien como arquero profesional tuvo su paso más destacado en el Bolívar que llegó a la final de la Copa Sudamericana 2005, ha sido fundamental en el buen nivel de Matías Dituro, con quien ya trabajó en Aurora (2014), Antofagasta (2016), Bolívar (2016), además de la UC.

De Bolivia a Chile

Ya en el Bolívar se sumó Walter Flores al staff de San José. El ex seleccionado boliviano, de 40 años, era el capitán y principal referente de la Academia cuando el vasco tomó el equipo y se retiró como jugador levantando la copa del Apertura 2017. Tras ello se integró de forma inmediata al equipo de trabajo de Beñat para cumplir labores de ayudante técnico y desde esa función ganó el Clausura 2017 de Bolivia.

Al actual entrenador cruzado le sorprendió la buena visión de fútbol del ex mediocampista, sobre todo en materias tácticas, y por ello lo sumó a su equipo de trabajo. Cuando salió lo de la UC lo invitó a Chile, donde sigue como ayudante, aunque no ha podido estar en cancha en los partidos por no cumplir los requisitos del INAF en materia de convalidación. Por ello, durante los encuentro toma la cámara y las oficia de analista.

Ya en San Carlos de Apoquindo se sumaron dos chilenos al cuerpo técnico de Beñat. Patricio Ormazábal dejó su cargo de DT de la Sub 19 para integrarse como ayudante al staff de Beñat por recomendación de Cruzados, mientras que Cristián Villagrán, PF de 44 años, fue el único integrante del cuerpo técnico que se mantuvo de la era Mario Salas. Villagrán, quien por largo trabajara en el plantel profesional de Audax Italiano, es el ayudante de Lloveras en materias físicas y desde esa posición se ha convertido en uno de los más cercanos a los jugadores.