¿Comenzó el declive? Alexis Sánchez tuvo el peor año de su carrera europea

Alexis Sánchez completó un 2018 para el olvido en el fútbol europeo, lugar en el que milita desde 2008 cuando dejó Sudamérica tras haber defendido los colores de Cobreloa, Colo Colo y River Plate.

El delantero tocopillano ha vestido las camisetas de Udinese, Barcelona, Arsenal y Manchester United en el viejo continente y sus números siempre fueron al alza, incluyendo su gran campaña en los Gunners, donde se convirtió en una estrella mundial.

Sin embargo, hoy no lo pasa bien. Desde que llegó al United en enero, su nivel ha ido en caída libre, su mediático arribo desde Arsenal como el jugador mejor pagado de la Premier League lo tiene bajo una presión absoluta en Inglaterra y los medios no le perdonan ni una con críticas despiadadas muy al estilo británico. Tampoco contribuye a su momento el bajo nivel de los Diablos Rojos, que no han podido consolidarse con José Mourinho en la banca, estando muy lejos de la lucha por el título.

Sus números en esta campaña son nefastos. Ha disputado apenas 12 partidos oficiales del United de esta temporada 2018/19 y sólo en uno actuó durante los 90 minutos, entre las lesiones y los partidos en los que no fue considerado por Mourinho. De hecho, ha disputado apenas el 37% de los minutos oficiales del equipo, una cifra muy baja para quien es considerado una de las superestrellas del fútbol inglés.

En apenas siete veces fue titular, marcó un solo gol (del triunfo ante Newcastle United) y la verdad sea cierta, nunca ha sido relevante para su equipo. Y si tomamos en cuenta desde enero, cuando llegó al United, ha marcado apenas cuatro goles oficiales con los Diablos Rojos.

Definitivamente Alexis Sánchez chileno vive, sin lugar a dudas, su peor momento desde que llegó a Europa y para peor cerró el año lesionado. Se supone que volverá para inicios de enero, quién sabe si será con la camiseta del United o en otro destino. Lo que está claro, es que el tocopillano quiere olvidar para siempre esta pobre campaña.