Día de definiciones en la UC: Tres no siguen, dos en veremos y otros dos listos para el 2019

Universidad Católica ya se mueve de cara al 2019, donde deberá defender el título del Campeonato Nacional y en su desafío más importante enfrentará la ansiada Copa Libertadores, certamen que la UC volverá a disputar luego de un año de ausencia.

Y en Cruzados ya están barajando el naipe para la próxima temporada, definiendo a los jugadores que finalizaron su vínculo con la institución campeona del fútbol chileno, pensando en los requerimientos del entrenador Beñat San José.

Lo que quedó claro, es que de los siete casos que estaban en veremos, hay tres que no seguirán, dos que están en veremos y hay dos que van a continuar con seguridad en la precordillera.

A continuación analizamos lo que tiene la UC en vista:

Los que se van: David Llanos y Germán Voboril por término de contrato, más Marcos Bolados por finalización de su préstamo de Colo Colo. Los dos primeros no están en los planes de Cruzados, mientras que el puntero interesa en el Cacique y Marcelo Espina quiere que regrese al club, aunque todo depende de lo que pase con la conformación del nuevo cuerpo técnico. El delantero no será considerado debido a sus constantes lesiones, mientras que el argentino tampoco superó la evaluación técnica por el mismo tema, además no ayuda el tema de que sea extranjeros, ya que en la precordillera quieren fichar a un foráneo para reforzar la zona ofensiva.

En duda: Branco Ampuero y Andrés Vilches. El zaguero ha generado dudas su segundo semestre muy cargado de lesiones, pero su buen primer semestre, las facilidades que tiene la UC para adquirir su pase a Antofagasta y la posibilidad de una venta a futuro llevan a Cruzados a pensar que su compra es más buena que mala. Mientras que el ariete, que finalizó su préstamo de Colo Colo, quiere seguir en la franja, pero el club no va a gastar dinero en comprar su pase, lo que complica su continuidad, esperando que el mismo delantero logre destrabar su salida de los albos.

Siguen: Matías Dituro y Germán Lanaro. Por el portero, la directiva de Cruzados hará un esfuerzo económico y va a comprar el 50% de su pase que es del Bolívar de Bolivia, lo que significa cerca de US$ 800 mil. En tanto, al zaguero se le va a renovar el vínculo por una temporada más.

Casos especiales: Cristián Álvarez, quien dejará el club debido a su retiro, y José Luis Muñoz, que finalizó su contrato en Palestino -la UC le pagaba parte de su sueldo- pero que finaliza su vínculo con el club y ahora será jugador libre.