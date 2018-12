El plazo máximo que tiene Blanco y Negro para definir al nuevo entrenador de Colo Colo

Colo Colo ya se olvidó del pésimo 2018, ya sin Héctor Tapia, la dirigencia de Blanco y Negro está trabajando en la búsqueda de un nuevo entrenador para 2019. El principal candidato es Mario Salas quien se encuentra dirigiendo a Sporting Cristal de Perú.

El gerente deportivo, Marcelo Espina, ya se contactó con el Comandante para ofrecerle el puesto, pero en primera instancia el ex DT de Universidad Católica le dijo que no. Sin embargo, en ByN no pierdan las esperanzas y volverán a contactarse con Salas, una vez finalizado el torneo peruano, donde el técnico disputará una final por el título con el elenco celeste.

El 16 de diciembre se disputará la segunda final del Torneo Descentralizado de Perú. Por esa razón, en la concesionaria alba se pusieron como plazo máximo el 20 de diciembre para tener al nuevo entrenador.

Espina no va a echar pie atrás y seguirá insistiendo con Salas, ya que ByN tiene al Comandante en la mira. De hecho, están dispuestos a cancelar los 350 mil dólares que cuesta la cláusula del Comandante.

Publimetro Chile Blanco y Negro espera por la respuesta de Agustín Orión y Julio Barroso para que renueven en Colo Colo El arquero y el defensa deben responder a la oferta realizada por la concesionaria. Gonzalo Fierro y César Pinares dejaron el club.

Las otras opciones

En caso de que Salas no fructifique, en la lista también se encuentra el argentino Eduardo Coudet pero su llegada es muy poco probable, ya que está cómodo en Racing Club de Avellaneda, donde es puntero de la Superliga Argentina.

En tanto, José Néstor Pekerman y Martín Palermo, son los otros dos entrenadores con los cuales se ha tomado contacto. Pero estos dos son opciones secundarias, ya que la idea es esperar por Salas.

En caso de que el Comandante mantenga su negativa irán por el Titán, hombre que seduce por su carácter, ya que uno de los puntos claves para definir el perfil del nuevo técnico. En ByN apuntan que el próximo entrenador de Colo Colo debe ser una persona que pueda imponerse en un camarín de experimentados y de mucho peso.

El 20 de diciembre se realizará la última reunión de directorio de Blanco y Negro, cita en la que se espera ratificar al nuevo entrenador de Colo Colo para la próxima temporada.