Mauricio Pinilla fue ofrecido a Fernando Díaz: "Le dijeron que estaba disponible para jugar en Unión Española"

Después de ganar su demanda laboral en contra de Universidad de Chile, Mauricio Pinilla se encuentra buscando club y Unión Española aparece como una opción. Lo del ex Atalanta con el conjunto hispano surgió a través de un ofrecimiento que se le hizo al director técnico de los rojos Fernando Díaz.

"Fue contactado nuestro técnico Fernando Díaz y le dijeron que estaba disponible para jugar en Unión Española. No hemos hablado de platas de precios ni nada", explicó el gerente de Unión Española, Luis Baquedano, en Radio Cooperativa.

El mismo personero de los rojos sostuvo que "obviamente Fernando se entusiasma porque un jugador de la categoría de Pinilla siempre va a ser interesante para un técnico, sobre todo nosotros que andamos buscando un centrodelantero. Es algo atractivo, pero no tenemos nada".

Por otro lado, Baquedano declaró que "hay una cantidad de rumores sobre jugadores que han quedado libres que los han acercado a Unión, la verdad es que tenemos una lista, pero en ella no aparecen ni (Felipe) Seymour, ni (José) Rojas", aunque dejó en claro que "eso no significa que no estemos interesados o que los podamos considerar".