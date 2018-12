Manchester United empató con Arsenal, sigue sin convencer a nadie y sumó otro partido sin ganar

Manchester United sigue sin levantar cabeza y ahora sumaron su tercer empate consecutivo tras igualar a dos tantos ante el Arsenal en Old Trafford, por la décimoquinta fecha de la Premier. Los Diablos Rojos, que no cuentan con el lesionado Alexis Sánchez, no pudieron mejorar la imagen que vienen dejando en los últimos partidos y la tercera igualdad en fila los deja en una incómoda octava posición con 23 puntos y a ocho de entrar a zona de clasificación europea, puesto que, precisamente, le corresponde a los Gunners.

Los dirigidos de Mourinho siempre tuvieron que remar desde atrás y comenzaron perdiendo a los 26 minutos, luego que Shkodran Mustafi convirtiera tras asistencias de Lucas Torreira. Sin embargo, los locales no querían decepcionar a su público y a la media hora, gracias a Anthony Martial, consiguieron igualar el partido para irse uno a uno al descanso.

Pese a que Arsenal perdió a dos jugadores por lesión durante el partido, igual se las arregló para darle otro golpe al United: a los 68', Alexandre Lacazette, ayudado por una tibia marca y despeje de Marcos Rojo, pudo marcar el 2 a 1. La alegría les duró poco a los visitantes y el empate vino en la jugada siguiente, tras una gran corrida de Jeese Lingard para definir entre las piernas de Bernd Leno y así estructurar el empate definitivo a dos tantos.

Aunque trabajaron para sacar un empate, el resultado no deja para nada conformes a los hinchas de Manchester United, que vieron en Old Trafford cómo su equipo sumó cuatro partidos seguidos sin ganar, con una derrota y tres empates. Con esto, los Diablos Rojos marchan octavos con 23 unidades, a 18 de alcanzar al puntero Manchester City, mientras que los Gunners quedaron quintos con 31 puntos.