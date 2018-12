Antofagasta evalúa ser local en Calama en la Copa Sudamericana por el alto costo del Calvo y Bascuñán

Sorpresa causó el anuncio de Deportes Antofagasta, de cara a su debut en la arena internacional, específicamente en la Copa Sudamericana del próximo año. El elenco puma está evaluando seriamente ejercer de local en el estadio Zorros del Desierto de Calama, debido al alto costo que tiene el uso del estadio Calvo y Bascuñán, ubicado en la capital regional.

"No hay nada concreto todavía, pero hay una posibilidad. Existe algo por ahí, pero no he tenido el tiempo de conversarlo. Es una opción en este minuto, aunque no es lo que queremos", dijo el presidente de la institución, Jorge Sánchez, en declaraciones al diario El Mercurio de Antofagasta.

El problema radica que la Municipalidad de Antofagasta pide poco más de 10 millones por el uso del Calvo y Bascuñán en torneos internacionales, versus el millón de pesos que ofreció Calama, por el uso del Zorros del Desierto.

El mencionado matutino agregó además, que el valor del arriendo del recinto en el que los Pumas hacen de local en el fútbol chileno supera incluso el precio del Estadio Nacional, que tiene un costo fijo de poco más de 6 millones 300 mil pesos (IVA incluido), por cada partido que tenga un aforo menor a igual a 15 mil personas.

Cabe recordar que en 2017, el recinto donde hace de local Cobreloa, albergó los duelos de Deportes Iquique por la Copa Libertadores, en la fase de grupos. Una situación que puede quizás, beneficiar al elenco puma, ya que la altura complica siempre a los elencos más fuertes del continente, como son los argentinos y brasileños.

De hecho, en esa campaña, Iquique venció en Calama por 2-1 a Gremio de Brasil, que a la postre fue el campeón de esa edición de la Libertadores. Los dirigidos por Jaime Vera quedaron eliminados en la fase de grupos de ese certamen por diferencia de gol.