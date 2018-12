El autor del ataque al bus de Boca saca la voz: "Fue un momento en que no me pude controlar"

Increíble, pero cierto. Matías Firpo fue liberado de todos los cargos, tras ser el principal autor del ataque que sufrió el bus de Boca Juniors, previo al duelo de revancha ante River Plate en la final de la Copa Libertadores 2018 que se jugaba en el estadio Monumental de Núñez, que provocó la suspensión del duelo y el posterior traslado del partido al estadio Santiago Bernabéu de Madrid (domingo, 16:30 horas de Chile).

En conversación con TN, Firpo lamentó lo ocurrido, pero también aseguró que no siente que haya sido el último culpable del escándalo que echó por tierra la realización de la segunda final (en la ida igualaron 2-2 en La Bombonera).

"Había ido con amigos, con familia, fue un momento que no pude controlar un impulso del cual me arrepiento. Sé que estuve mal, no soy de hacer esto y me duele haber pasado por esto", comentó Firpo.

Además, culpó que el operativo de seguridad falló clamorosamente: "Fue un poco de fallas de todos, del operativo, de todo ser humano que se equivoca como lo hice yo ese día".

En esa línea, contó que el incidente se dio de forma repentina, que no estaba planeado: "Siempre entro por Quinteros (la calle del ataque), la policía había cortado la calle y se estaba juntando mucha gente ahí porque no dejaban pasar".

"Nunca pensamos que iban a hacer doblar al micro por ahí porque había un cúmulo de gente y cuando viene el micro ya era un desastre todo, los policías empujando a la gente para atrás y se dio lo que se vio", agregó.