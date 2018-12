Sergio Santos parte a la MLS y vuelve a disparar contra Audax Italiano

Una vez terminada la temporada del fútbol chileno, las grúas del mercado de fichajes rápidamente comenzaron a moverse y uno que decidió internacionalizar su carrera fue Sergio Santos, quien dejó Audax Italiano en medio de una polémica.

El delantero brasileño confirmó a El Mercurio que parte a la MLS tras fichar en Philadelphia Union y que lo hace "pensando en mi familia, en mi hija que va a nacer", además de acusar que "en Audax estuve ganando 500 mil pesos durante cuatro años".

"Con esas 500 lucas pagaba la pensión que valía 230 mil pesos… Aguanté por cariño al club y porque tenía que mostrarme. Y marqué diferencias. Me acercaba a conversar y no quedábamos en nada", lanzó Santos.

Y concluyó: "Nunca pensé en irme a México. La oferta de Estados Unidos es más del doble. Antes, me habían llamado de Bahía, de Estudiantes La Plata, pero seguí por respeto. Cuando renové, se fijó una cláusula de 500 mil dólares para que Audax recibiera algo. No tienen por qué decir cosas que no corresponden. Otro jugador no renovaba, quedaba libre a fin de año, se iba y Audax no recibía nada".

Con esto, Sergio Santos termina su etapa en Audax Italiano, club donde debutó como profesional en 2015 y del que ahora parte enemistado.