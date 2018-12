Braulio Leal quiere quedarse en San Luis para ayudar en la "operación retorno" a Primera División

El experimentado volante Braulio Leal fue uno de los valores más rescatables de San Luis de Quillota en un nefasto año 2018, donde descendieron a la Primera B tras una pésima campaña en la serie de honor del fútbol chileno.

Con 37 años y un accidente cerebrovascular que fue descubierto tras una convulsión que vino 20 días después de un fuerte golpe en su cabeza, en un partido ante Católica en noviembre de año pasado, Leal quiere retribuir el cariño que tiene por la institución quillotana, que lo apoyó totalmente durante su proceso de recuperación, que lo tuvo de vuelta en las canchas en junio de este año.

"No depende de mí quedarme. Aunque tenga muchas ganas, son los directivos los que deciden y ellos verán si quieren seguir contando conmigo", dijo Leal, en declaraciones al diario La Estrella de Quillota.

Los argumentos del formado en Colo Colo van más por un asunto emocional en vez de futbolístico: "Siempre me tocó estar en Primera y pelear en otras situaciones, este año me tocó esta de bajar y la asumo como tal. Tengo que devolver todo el cariño que me entregó la gente, no en el momento más malo de mi carrera deportiva, sino que de mi vida", reconoció.

De momento, según indicó el medio antes mencionado, desde San Luis habría interés de seguir contando con Leal, pero con una función fuera del césped y no vestido de corto. Habrá que esperar.