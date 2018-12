Kudelka ya no tendrá excusas y pone sus condiciones para reestructurar por completo a la U 2019

Durante su corta estadía en la banca de la Universidad de Chile, el técnico Frank Darío Kudelka ha demostrado ser una persona directa y frontal. De manera pública o privada, el entrenador argentino ha manifestado sin problemas sus opiniones deportivas sobre el plantel y en las últimas semanas fueron largamente escuchadas por la concesionaria Azul Azul.

Considerando que Kudelka no tuvo influencia en la conformación del equipo con el que disputó el Campeonato Nacional y la Copa Chile 2018, el DT pidió a la dirigencia tomar las riendas de la reestructuración para el próximo año y "armar un plantel 2019 sin errores", tal como anunció abiertamente. Para eso, pese a estar de vacaciones en Argentina, el ex Talleres se comprometió a estar pendiente por su cuenta de las negociaciones que lleva la dirigencia con los jugadores que él tiene en carpeta, buscando concretar su anhelo de tener a una U "alineada".

"En la tormenta no hay que salir corriendo. Debemos unirnos, agruparnos, autocriticarnos, corregirnos y sacar lo mejor de nosotros para esta institución (…) no es el escenario ideal que todo técnico quiere tener, pero no quiero justificarme, no puedo visualizar en campo lo que pretendo de un equipo y su funcionamiento", afirmaba el DT cuando su equipo no encontraba respuestas futbolísticas para imponerse en cancha.

Bajo ese escenario, el entrenador laico está convencido de que futbolistas conocidos por él le darán la solución a su hasta ahora, y según sus palabras, incomprensible sistema de juego. Para lograr esa meta, dejó una lista de nombres con sus preferencias para reforzar a la U, donde destacan los nombres de algunos jugadores que ya conoce como Emanuel Reynoso, Agustín Heredia (Boca Juniors), Carlos Quintana (Talleres) y Gustavo Bou (Racing).

Debido al receso que vive la Primera División de Argentina, Kudelka también se comprometió con la directiva universitaria de tratar de hablar y convencer a sus conocidos para que jueguen en la U, pese a la política de austeridad latente en el Centro Deportivo Azul. Aunque la concesionaria decidió destinar US$3 millones para la compra de refuerzos, la gran lista de pedidos del DT laico les impediría hacer un gasto muy grande y se centrarán en conseguir a jugadores de renombre a través de préstamos con opciones de compra.

La lista K

A pesar del poco dinero con el que contará la U para la reestructuración que pretende Kudelka, el entrenador argentino no quiere pasar zozobras y declaró que buscará reforzarse en todas las líneas de su equipo. Para eso pidió con urgencia traer un delantero centro, un volante creativo, un defensa central, un lateral y un mediocampista que pelee el puesto con Gonzalo Espinoza.

Para que Azul Azul cumpliera con ese requerimiento, eso sí, el técnico se comprometió evaluar a jugadores que regresen al club de sus préstamos, con el volante de contención Camilo Moya a la cabeza. El trasandino vio las buenas actuaciones que el mediocampista tuvo en San Luis de Quillota y prometió darle una oportunidad antes de salir de vacaciones.

Distinto a eso es la situación que viven jugadores como Nicolás Ramírez, Sebastián Martínez, Gonzalo Collao, John Salas, Alonso Rodríguez, entre otros, quienes buscarán convencer al DT. Mathías Pinto, en cambio, ya fue informado que quedó libre y deberá buscar club.

Pensando en que Kudelka no quiere dejar nada al azar para el 2019, antes de partir de vacaciones a Argentina le pidió a la U que agilizara las negociaciones por los futbolistas con los que ya tenían acuerdos avanzados, para que así todos estuvieran a su disposición para la pretemporada 2019, que se iniciará el próximo 3 de enero en el CDA y continuará en La Serena.

Aprobando la llegada de jugadores como Diego Carrasco, Pablo Parra o Augusto Barrios, quienes ya tienen un acuerdo casi cerrado para llegar a la U, el DT trabaja sin cansancio para levantar a su equipo y demostrar la confianza ciega que Azul Azul tiene en él.