El héroe de River Plate reveló su secreto para la final de la Libertadores: "Trabajé mi gol durante la semana"

River Plate se coronó campeón de la Copa Libertadores 2018 con la victoria 3 a 1 (5 a 3 en el global) frente a Boca Juniors, este domingo en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. A pesar de la victoria de los Millonarios, el compromiso fue muy parejo y sólo pudo desequilibrarse en el tiempo complementario, con el volante Juan Fernando Quintero como gran protagonista.

El colombiano ingresó a los 58 minutos por el capitán riverplatense Leonardo Ponzio, y desde ahí pudo generar el juego frontal que buscaba el técnico Marcelo Gallardo, colaborando para el gol de Lucas Pratto a los 68'. Sin embargo, su gran partido no quedó ahí, sino que en el tiempo complementario se consagró como figura cuando, desde fuera del área, conectó un balón que dejó helado al arquero xeneize Esteban Andrada.

"No pensé nada más que hacer el gol, busqué el espacio, controlé y toque para hacerlo. La verdad es que trabaje eso durante la semana y fue un lindo gol que nos sirvió y hay que celebrar. Somos 25 en el plantel, los 11 que van a jugar y los otros tenemos que estar preparados para ingresar a dar lo mejor así que felicitaciones para todos", dijo Quintero a Fox Sports.

"Fue un partido muy difícil sacar porque Boca es un equipo táctico con despliegue físico, pero trabamos el partido hasta el final, empezamos a mostrar y somos justos merecedores del triunfo, con respeto del rival", agregó.

Pity Martínez se va

Por otra parte, otras de las figuras de River en la Libertadores, Gonzalo Martínez, anunció entre lágrimas su salida del club cuando termine el Mundial de clubes, y a pocos minutos de terminada la final copera.

"Son un montón de cosas que vivo ahora la verdad, porque este club es lo mas grande del mundo. Se me vienen recuerdos de chico, de lo que pelee, mis hermanos, mi hija. Voy a jugar el Mundial de clubes y después me iré. El objetivo era esto, pero después de este año no voy a seguir. La gente me esperó y por eso gracias a todos los que me 'bancaron"", apuntó el Pity a la señal oficial de Fox.